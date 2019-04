Paula Echevarría, tajante con la nueva vida de David Bustamante

Paula Echevarría habla por primera vez de la nueva relación sentimental de David Bustamante.

La confirmación de la relación entre David Bustamante y Yana Olina es, sin lugar a dudas, una de las noticias de esta semana. El cántabro y la bailarina han dado de una vez por todas el paso definitivo en su romance, que pese a estar latente durante meses mantenían en estricto secreto hasta ahora. El amor está en el aire, y es que mientras que el extriunfito publicaba una fotografía muy acaramelado junto a su chica, su exmujer Paula Echevarría disfrutaba de la Semana Santa malagueña junto a Miguel Torres. Este miércoles la actriz ha acudido a la presentación de su nueva línea de maquillaje. Acto donde no ha podido esquivar la pregunta que todos se hacen: ¿Qué opina sobre el noviazgo de su ex con Yana Olina? “Sí que he visto la foto de David”, afirmaba la asturiana, que acto seguido ha contestado a las preguntas de la prensa.

“Yo no soy nadie para opinar sobre esa relación, al igual que no consideraría que él tuviera que opinar sobre la mía”, dice Paula Echevarría, que deja claro cual es su postura en lo que respecta a la vida personal del que fue su marido. “Los dos hemos formado parte de la vida del otro durante unos años y vamos a tener algo en común toda nuestra vida. Pero a partir de ahí, lo que él tenga o lo que yo tenga…”, añade la actriz. La cordialidad parece ser la nota predominante en la relación que actualmente tienen Paula y David, un matrimonio fallido donde lo primordial es el bienestar de su hija. “Lo más importante es que la persona que tenemos en común esté de acuerdo con esas relaciones. A partir de ahí que seamos felices y comamos perdices”, añade la que fuera protagonista de ‘Velvet’, que termina diciendo que ella no es quién para desvelar cual es la opinión de su pequeña al respecto. “De lo que ella opine yo no digo nada”, dice.

En estos momentos Paula Echevarría está viviendo un gran momento personal y profesional. Además de los proyectos a los que está vinculada a través del contrato que en 2017 firmó con Telecinco Cinema, la actriz está a punto de instalarse en la nueva casa que se ha construido en el municipio madrileño de Villafranca del Castillo. Lugar que será su nidito con Miguel Torres, con quien parece tener una relación cada día más consolidada.