La pasión de Antonio Banderas tras triunfar en el Festival de Cannes

Antonio Banderas no para. Si hace menos de seis días el interprete malagueño recibía la gran noticia del premio del Festival de Cannes gracias a su papel en la película de Pedro Almodóvar ‘Dolor y gloria’, ahora se ha trasladado a Miami para sumergirse en su otra gran pasión: el mundo de la moda. Banderas, junto a su pareja Nicole Kimpel, se ha dejado ver en la front row de la ‘Fashion Week de Miami’, donde el actor no se perdió ni un detalle del desfile. Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el malagueño no dudó en inmortalizar algunos de los momentos con su móvil.

Antonio Banderas, que llevaba largos años con el gusanillo del diseño dentro, se decidió a estudiar moda en los últimos tiempos, confirmando que es una de sus grandes pasiones. Siempre junto a su pareja, Nicole Kimpel, que se ha convertido en el gran aliado de Antonio Banderas. El actor español, uno de los referentes del país en el extranjero en términos culturales, no tiene suficiente con los premios por sus interpretaciones en el cine y quiere estar al día de las nuevas tendencias de la moda.