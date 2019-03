El supuesto parecido de Sergio Ramos con un actor que hace arder la red

Sergio Ramos vuelve a ser noticia por una extraña polémica fuera de los terrenos de juego. El futuro marido de Pilar Rubio se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, donde se ha caracterizado por siempre dar la cara. El capitán del Real Madrid se ha dirigido al actor, Pablo Schreiber, estrella de la serie ‘Gods of America’, a través de Twitter, por el supuesto parecido de ambos: “Cómo estás? Soy Sergio Ramos, un futbolista profesional español. No sé si tú los recibes, pero todos los días recibo muchos mensajes que me dicen que nos parecemos. ¿Qué piensas? Un placer conocerte, hermano”.

.@schreiber_pablo, how are you? I’m Sergio Ramos, a Spanish professional soccer player. I don’t know if you get it much, but I receive lots of messages every day telling me that we look like each other. What do you think? 🤔 Nice to meet you, brother! 😉 pic.twitter.com/hmTUi3xfjA

