Giro inesperado en el juicio de Pantoja y Las Mellis

Las Mellis recibieron una demanda interpuesta por Isabel Pantoja en la que les reclamaba unos 250.000 euros a cada una con motivo de una supuesta violación al derecho al honor y a la intimidad. Bibi y Raquel iban a ser juzgadas a consecuencia de unas declaraciones que dieron al programa de televisión ‘Socialité’ donde ambas afirmaron que la reina de la tonadilla había proferido amenazas a Dulce, la niñera de su hija Chabelita. “Como te levantes de aquí, te juro que te arrastro por los pelos escalera abajo”, dijeron entonces. Este lunes comenzaban las declaraciones testificales en el juicio al que, por cierto, no ha acudido Dulce. Un juicio que ha sufrido un giro, según han revelado en ‘El programa de Ana Rosa’.

“Dulce no ha acudido. La Fiscalía ha pedido desestimar la demanda de la cantante por una vulneración en su derecho al honor y la intimidad”, han dicho. Hecho por el que todo apunta a que se acabará archivando esta demanda. Días antes de que sucediera todo esto, Las Mellis dijeron estar tranquilas ante los acontecimientos que estaban por venir y Kiko Rivera, de momento, ajeno a todo lo que sucede. El juez decidió que el DJ finalmente no debía testificar en estos momentos y podía hacerlo más adelante, motivo por el que, de momento, no tendrá que abandonar el concurso. ● | [LEER MÁS: Terelu Campos ‘se cuela’ en los previos de los Premios Óscar]