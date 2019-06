"Me siento torturada física y emocionalmente. Llevo guardaespaldas porque me da miedo". Este es parte del estremecedor relato de Pamela Anderson tras darse cuenta de que su novio, Adil Rami, la ha estado engañando más de dos años.

El amor no sonríe a Pamela Anderson. La vigilante de la playa más famosa de la historia de la televisión ha anunciado oficialmente la ruptura de su relación sentimental con Adil Rami. Lo ha hecho con un post demoledor en el que habla del calvario y el drama que ha vivido junto al futbolista, que le venía engañando -a sus espaldas- con otras mujeres durante el último año y medio.

«Es difícil de aceptar. Los últimos (más) 2 años de mi vida han sido una gran mentira. Fui estafada, llevada a creer que teníamos un gran amor. Estoy devastada por haber descubierto en los últimos días que él estaba viviendo una doble vida. Él bromeaba sobre otros jugadores que tenían a novias en apartamentos cercanos a sus casas con sus mujeres. Llamaba a esos hombres monstruos. Pero esto es peor. Nos ha mentido a todos. ¿Cómo es posible controlar los corazones y las mentes de dos mujeres así? Estoy segura de que hubo otras. Él es el monstruo. ¿Cómo he podido haber ayudado a tantas personas (víctimas de violencia domestica) y no haber sido tan sabia para ayudarme a mí misma», autoreflexiona Anderson.

Pamela Anderson llevaba saliendo con el defensa del Olympique de Marsella desde al año 2015: «Los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian.

Correré por mi vida. Siempre he luchado por la verdad y la justicia. Esta es mi peor pesadilla. No era una persona muy celosa antes de conocerlo. Estoy feliz de saber la verdad, pero duele como el infierno. Estoy feliz de haber hablado con su ex. Dios mío. Él le había mentido a ella sobre todo esto también. Es la evidencia que necesitaba para seguir adelante. Ya no nos puede hacer más daño».

La actriz está profundamente dolida con el deportista, que la ha dejado noqueada y ha roto su ilusiones sentimentales: «No creo que me vaya a recuperar fácilmente de esto. No soy una chica estúpida. Ya había sentido muchas veces sus mentiras y excusas, pero estábamos juntos todos los días a no ser que me fuera por trabajo. Esto siempre fue difícil porque no confiaba en mí? ¿Era muy inseguro? Él me quería junto a él siempre y siempre quería saber con quién estaba cuando grababa mis vídeos. Aprendí a aceptar esto como algo normal. ¿Y hasta me encontré haciéndole las mismas preguntas ridículas?».

Por último, Pamela Anderson ha dejado claras sus intenciones a partir de ahora y ha denunciado que tiene miedo de Rami: «Ahora me iré de Francia. Él ha intentado de todo. Ha mandado flores y letras. Yo no las he aceptado. Él vino a mi hotel. La seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me asusta. Me ha hecho daño y me ha amenazado muchas veces». | [LEER MÁS: La mentira de un triunfito para engordar su éxito]