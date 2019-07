Las palabras de Omar Montes que ponen en un aprieto a Isabel Pantoja

El cantante pidió a su ex suegra que revelara el “recadito” que le ha mandado Isa Pantoja.

‘Supervivientes 2019’ ha llegado a su fin pero sus tramas siguen tan vivas como en pleno concurso. En el debate final ha reinado por regla general el buen rollo, lo que no implica que se hayan vivido momentos de tensa calma. Uno de ellos, protagonizado por Isabel Pantoja y Omar Montes. Ex suegra y ex yerno se llevan a las mil maravillas y lo demuestran siempre que pueden. En la última emisión siguieron haciendo gala de ese buen rollo aunque Omar le puso a la tonadillera en algún aprieto.

Todo empezó cuando Jorge Javier Vázquez dio paso a un vídeo en el que se vio al artista compartiendo confidencias con Fabio sobre Isa Pantoja. En el plató, Omar volvió a hacer hincapié en que se ve “formando una familia con Isa” y que “ha sido la relación mas importante” de las muchas que ha tenido. A su lado, la jefa del clan Pantoja, quien mantuvo un discreto segundo plano. No obstante, una indiscreción por parte del cantante hizo temblar los cimientos de “Cantora”. Montes insinuó que Isa le había enviado un “recadito” por mediación de su madre. Al ser preguntado por el presentador sobre si sus deseos de formar una familia eran correspondidos, Omar contestó: “Suegri, di el recadito que me ha enviado Isa”. Ante esas palabras, Isabel no sabía donde meterse. La artista se negó en rotundo a desvelar el contenido de la conversación por respeto a su hija, pero todo parece indicar que entre Omar e Isa siguen habiendo temas pendientes.

Lo que une a Violeta y Fabio más allá del amor

Otro gran momento del debate final de ‘Supervivientes 2019’ fue el enfrentamiento entre Violeta y Albert. La valenciana y el ex deportista han pasado de la amistad al desprecio más absoluto. En medio se encuentra Fabio, pareja de la ex concursante de ‘Mujeres y Hombres y viceversa’. El argentino sigue adelante con su relación con Violeta y aunque en la isla ha intentado que eso no influya en su amistad con los demás compañeros, poco a poco se va distanciando más de Albert. A Fabio no le han gustado las formas con que el segundo finalista “ha traicionado la confianza de Violeta”. Si la pareja ya estaba unida por el amor, ahora lo está aun más en su frente común contra Albert.