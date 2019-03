Las palabras más demoledoras de Kiko Rivera a Irene Rosales

El hijo de Isabel Pantoja le reprocha a su esposa que tenga una coraza y que se ha sentido muchas veces solo. En una conversación sincera, Kiko lanzó unas duras palabras que llevaron a Irene al llanto.

80 días encerrados en una casa. No está siendo fácil para el matrimonio formado por Kiko Rivera e Irene Rosales su convivencia en GH DÚO. Aunque el saldo es positivo, lo cierto es que al mismo tiempo no han sido pocas las veces en que ambos se han enfrentado. Estar lejos de sus hijas, sus relaciones con los otros concursantes o simples roces de convivencia han minado la relación que ha llegado al llanto y a los reproches en algunas ocasiones. La última, la pasada noche. Las palabras pronunciadas por ambos no dejarán a nadie indiferente.

Kiko, a Irene: “Será que yo aquí no te reconozco” #GHDÚOLímite11 pic.twitter.com/0WC4PcfhS1 — Gran Hermano (@ghoficial) March 27, 2019

Tantos días encerrados están haciendo mella en sus ánimos y tras algunos encontronazos han terminando abriéndose en canal en la habitación. Fue, posiblemente, una de las conversaciones más desgarradoras de la edición. No hubo una palabra más alta que la otra pero en algunos momentos se refirieron el uno al otro con una crudeza brutal. Los reproches más duros los pronunció Kiko. Una simple frase dejó a Irene completamente arrasada: “No te reconozco”. El hijo de Isabel Pantoja echó en cara a su mujer que muchas veces se ha sentido “abandonado y solo” dentro de la casa y que no entendía “el muro y la frialdad” de Irene en torno a él.

Irene, que no tardó mucho en llegar a las lágrimas también reprochó a Kiko su comportamiento en algunas ocasiones. También ella acusa “el desgaste de llevar 70 e tantos días encerrada y lejos de las niñas” y que si había creado un muro era “para protegerme de lo mucho que las echo de menos”. Sin embargo, sus palabras no convencieron al hijo de la tonadillera, que siguió compartiendo su disgusto. Al final, ambos se serenaron y todo volvió, al menos de momento, a su sitio. Lo que si queda claro es que a escasas semanas de la final, el matrimonio se encuentra al límite.

Kiko e Irene aparcaron sus diferencias con un beso #GHDÚOLímite11 pic.twitter.com/zcsz1IFzUA — Gran Hermano (@ghoficial) March 27, 2019

La curva de la vida de la historia de (des)amor entre Sofía y Alejandro

Alejandro: “A mi madre la respetas”

Sofía: “El primero que tiene que respetar a mi madre eres tú”#GHDÚOLímite11 pic.twitter.com/9PVE3530J2 — Gran Hermano (@ghoficial) March 28, 2019

Otra “pareja” que vive momentos críticos es la formada entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Sus últimas semanas están plagadas de tiranteces y conflictos, lo que les ha llevado a la ruptura total y no solamente en el terreno amoroso. Apenas se hablan y cuando lo hacen es para decirse lo peor a la cara. Eso fue exactamente lo que pasó mientras explicaban la curva de la vida de su historia de amor. Una vez más lo negativo se sobrepuso a lo positivo y las antipatías hacia las madres de una y otro cobraron protagonismo. Ambos se batirán este jueves por la expulsión.

María Jesús Ruiz, finalista

¡Ésta ha sido la reacción de @mariajesusruizg al enterarse que es finalista de #GHDÚOLímite11! 😱 ¿Qué pensáis? pic.twitter.com/1y6TBCsQAF — Gran Hermano (@ghoficial) March 28, 2019

Pocos apostaban por ella. Ni la propria María Jesús se lo termina de creer. Estaba nominada junto a Sofía y Alejandro y ha sido salvada. La ex miss explotó de felicidad y no sabía muy bien como tomárselo. Los nervios le jugaron una mala pasada y rompió a llorar. Más aún cuando en el confesionario, el presentador, Jordi Gonzaléz, le contó que había sido elegida a través de la App de GH DÚO como finalista del reality. La de Andujar no se creía en un principio y terminó llorando de alegría en el suelo, mientras dedicaba su pase a la final a sus “niñas bonitas”.