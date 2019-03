El artista ha estado relacionado con varias mujeres en las últimas semanas.

La situación sentimental de Pablo López es todo un enigma. Si hace unas

semanas las revistes publicaban unas fotografías del cantante con Claudia

Nieto, su última pareja estable, y se especulaba con una posible reconciliación, esta semana la sorpresa era verlo acompañado de otra mujer y no precisamente desconocida. Se trataba de su exnovia Laura Devesa, con la que Pablo López había mantenido una relación sentimental durante 11 años y con la que rompió a consecuencia de la distancia que provocó en ellos la apretada agenda del cantante. En las imágenes que captaron los paparazzi, ambos aparecen muy sonrientes y relajados e, incluso en una de las fotografías, se les ve muy cariñosos. Así las cosas, la pregunta es evidente, ¿con quien está el coach de ‘La Voz’? ¿Ha vuelto con la joven estudiante de periodismo Claudia Nieto con la que estuvo 8 meses el año pasado? ¿O por el contrario se han dado una segunda oportunidad con Laura Devesa? También hay una tercera en discordia, Miriam, su asesora en ‘La Voz’ con la que se le ha relacionado después de verlos cantar muy juntos.

LOOK tiene todas las respuestas.

Un amigo muy cercano al cantante nos asegura que “Pablo es un hombre libre, no tiene novia”. Ni Claudia, ni Laura vuelven a ocupar el corazón del artista, al menos a nivel sentimental, pero sí que con ambas ha conseguido mantener una relación de amistad. Miriam ni lo ocupa ni lo ocupó jamás. Con Laura Devesa es habitual que coincidan y se pongan al día de sus vidas, Pablo tiene claro que es una mujer muy importante para él y, a pesar de no ser pareja, sí que se ha esforzado porque continuaran siendo amigos. Prueba de ello es que un domingo cualquiera por la mañana se les puede ver tomar unas cañas bien relajados y en un ambiente de máxima cordialidad, como se refleja en las fotografías de las revistas de esta semana. Con Claudia Nieto le ha costado un poco más mantener una relación fluida, pero finalmente lo ha conseguido. Su ruptura no fue fácil. Ambos sentían una fuerte atracción que provocaba que cada vez que se reencontraban acabaran juntos. Ha sido durante semanas una relación de idas y venidas que no fue fácil para ninguno de los dos. Claudia incluso quiso desmarcarse de cualquier

cosa que le recordara al cantante y borró de su Instagram las fotos que tenía a su lado y dejó de seguirle en las redes sociales cuando se le relacionó con

Miriam.

Pero parece que todo esto forma parte del pasado y que ambos mantienen a día de hoy una magnífica relación de amigos. Con todo, desde LOOK podemos asegurar que Pablo López es un hombre soltero que disfruta de su soltería, de su nuevo trabajo como coach en ‘La Voz’ y de su éxito musical. En verano volverá a los escenarios, no realizará una gira propiamente dicha pero sí está confirmada su presencia en el Festival Starlite de Málaga o en el Polo Music Festival de Barcelona, entre otros. [Leer más: La incómoda coincidencia de Inma Cuesta y Pastora Soler en su gran día]