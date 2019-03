El candidato de Unidas Podemos habló de la vida en pareja, de como se encuentran sus hijos mellizos y del futuro de España.

Pablo Iglesias ha vuelto a “El Hormiguero”. El candidato de Unidas Podemos ha vuelto con fuerza a los platós de televisión para explicar su proyecto para España. Pero no todo fue política. Iglesias ha mostrado también su cara más amable: la del padre de familia. Mucho ha llovido en su vida desde que irrumpiera con fuerza en la vida política española y lejos de ocultarlo, no ha mostrado inconveniente en hablar de su vida personal.

🐜🐜 Nuestros periodistas políticos, Trancas y Barrancas le traen unas preguntas muy comprometidas a @Pablo_Iglesias_ #PabloIglesiasEH pic.twitter.com/fwJ8FGmK6h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 26, 2019

En un tono más amable y distendido, Pablo abrió su corazón a la audiencia. Sin ir más lejos, confesó que el primer sorprendido por el nuevo embarazo había sido él: “Claro que es buscado, pero lo sorprendente es que a la primera intentona haya sucedido”, dijo entre risas. El candidato podemita no ocultó su felicidad con esta nueva noticia y como el formar una familia le ha cambiado: “Cuando te conviertes en padre, tu vida cambia para siempre. No me arrepiento de haberme mudado a Galapagar. Yo era muy feliz viviendo en Vallecas, pero las circunstancias cambian. Yo pago la hipoteca de esa casa. Tengo dos carreras. Nadie me ha regalado nada”.

También hubo tiempo para hablar sobre sus mellizos, Leo e Manuel. Pablo se mostró encantado con los pequeños a los que describió como “muy guapos y muy buenos” y admitió que tanto él como su “compañera” era muy afortunados, ya que por las noches se portan bastante bien.

La nota de color de la noche la puso Pablo Motos. El presentador desafió al líder de Podemos a dar un mitin mientras cambiaba pañales en directo. Iglesias, muy suelto y delicado, mostró su destreza a la hora de cuidar a los pequeños, en este caso, representados con simples muñecos. El político recordó los duros momentos tras el nacimiento de sus hijos y como fueron los enfermeros de la sanidad pública quienes le enseñaron las tareas más elementales a la hora de cuidar sus bebés. Unas tiernas imágenes que han permitido conocer otra cara del candidato a presidente del gobierno.