La otra baja de ‘Supervivientes’ que cambiará el concurso

En medio de rumores sobre la no participación de Sandra Barneda, 'Supervivientes' podría tener una baja que cambiaría el próximo concurso

Con las fechas cada día más cerca, ‘Supervivientes’ prepara una nueva edición de famosos en la isla de Honduras. Con Jorge Javier Vázquez en medio de su recuperación tras haber sufrido un ictus, las miradas se cernían sobre Sandra Barneda y la posibilidad de que no forme parte del equipo del reality que, junto a ‘Gran Hermano’, forma el grueso de concursos de Mediaset. Sin embargo, una nueva baja podría cambiar definitivamente el panorama. Según informa ‘Lecturas’, Cristina Pujol, novia de Kiko Matamoros, no estará en la isla como concursante.

Pese a que Cristina Pujol era una de las firmes candidatas a participar, finalmente no estará en la isla salvo cambio de última hora. El propio Matamoros ha reconocido en público que las negociaciones existieron pero que Cristina no quería dar ese salto. Además, otra integrante de la familia más polémica de la televisión habría dado el ‘no’ al concurso, Estela Grande, esposa de Diego Matamoros. La joven pareja llegó a estar en todas las papeletas de ‘GH Dúo’, pero no se cumplieron las quinielas. Omar Montes, Mónica Hoyos o Carlos Lozano son algunos de los nombres que se podrían ver, finalmente, en ‘Supervivientes’. |[LEER MÁS: Crónica de una marcha anunciada… El desencuentro de Jorge Javier Vázquez con Raúl Prieto que acabó con su salida de ‘Sálvame’ ]