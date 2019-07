El cantante se ha impuesto a Albert Álvarez por un estrecho margen. Isabel Pantoja se mostró exultante con la victoria.

‘Supervivientes 2019’ ya tiene ganador: Omar Montes. El cantante se ha impuesto al deportista Albert Álvarez por un 53% de los votos. Un margen estrecho pero suficiente. Sorpresa para unos y justicia para otros, la victoria del de Pan Bendito no ha dejado indiferente a nadie y menos en el plató.

La noche fue de lo más emocionante con los sonados descartes de Mahí y Fabio. Junto a Omar y Albert, los cuatro llegaron a una final muy abierta. Pero solo puede ganar uno y le ha tocado al artista. Momentos antes de alzarse con el premio, Omar hizo una de sus particulares bromas al intentar huir del plató con el cheque valorado en 200 mil euros. Una premonición que apenas unos minutos más tarde se hizo realidad.

3 meses de concurso, más de 70 días de aventura y ya tenemos GANADOR ¡Omar Montes! https://t.co/0FBgMITz9P #SVFinal pic.twitter.com/RS7N7JLsyG — Supervivientes (@Supervivientes) July 18, 2019



Omar se mostró más que feliz, exultante. Llegó a la gran final con mucha habilidad y sin estar nominado ni una sola vez. Supo forjar las alianzas correctas junto a una Isabel Pantoja, estrella indiscutible de la edición. Con ella ofreció sus momentos más divertidos en el reality. Siempre atento y con la imagen de su ex novia, Isa, hija de la tonadillera en el horizonte, supo ganarse el favor de la artista y de todos los “satélites” a su alrededor. Tal y como indican los porcentajes, ha sido una final muy reñida donde gran parte de la audiencia hubiera preferido a otro ganador. Pero no siempre gana el que más pesca y la verdad es que Omar ha sido el auténtico concursante revelación de ‘Supervivientes 2019’ .

Albert Álvarez, el gran superviviente de la edición

El elegido por el público ha sido Omar pero Albert Álvarez se merece una mención aparte. El segundo clasificado, ex deportista de élite, fue un superviviente de matrícula. Con una forma física envidiable, Albert hizo un concurso notable. De personalidad menos expansiva que la de su contrincante, se hizo con el collar de líder en varias ocasiones. Llegó a la gran final con casi menos 15 kg pero con las mismas ganas de luchar que el primer día. Aunque tuvo el gesto de felicitar a Omar por su victoria, su rostro evidenciaba ciertos rasgos de tristeza y frustración. Siempre le quedará el consuelo de saber que su paso por el reality no há sido en vano. Así lo reconoció a Jorge Javier Vázquez: “Me he dado cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Puedo tirar con todo”.