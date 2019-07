Omar Montes está enamorado. ¿Quién es la afortunada?

Isa Pantoja sigue ocupando el corazón de Omar Montes o eso le ha confesado a Fabio.

Hay amores que marcan y que no cesan. Eso parece haberle pasado a Omar Montes en su relación con Isa Pantoja. El rapero ha abierto su corazón a Fabio en una mañana de grandes confesiones. Ambos fueron obsequiados con una gran recompensa: una noche en una habitación con derecho a ducha y desayuno. Con la barriga llena las penas se convierten en alegrías y ambos concursantes dieron rienda suelta a sus sentimientos. Fabio habló de lo que siente por Violeta y Omar por Isa Pantoja.

El artista y la joven mantuvieron durante el 2018 una relación intermitente de alrededor de un año. Aunque Isa ha rehecho su vida con Asraf, Omar ha vuelto a demostrar que no la ha olvidado y que siente aun algo muy fuerte por ella: “Es una de las relaciones más fuertes en cuanto a sentimientos que he tenido”. El cantante no escatimó en elogios a su ex pareja de quien dijo tener una “sonrisa preciosa. Es muy bonita cuando se ríe. Tiene muy buen olor y la piel muy suave”.

Para ilustrar todo lo que estaba contando, Omar no dudó en enseñarle al argentino la pulsera que le regaló la hija de la tonadillera. Ambos estuvieron durante varios minutos oliendo tan romántico obsequio en busca de restos del aroma desprendido por la piel de Isa. Un momento de lo más tierno en el que Omar se mostró tan enamorado como el primer día.

Bárbara Rey y Loly Álvarez: dos versiones para un mismo amor

Bárbara: «Si pudiera darle un consejo a Omar, yo no tendría esa locura e interés por entrar en la familia (Pantoja)» https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/uGgdAfY27i — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2019

Las confesiones de Omar crearon cierto revuelo en el plató. Versiones hay para todos los gustos y varios fueron los colaboradores que dieron su opinión. Una de las primeras en hacerlo fue Aneth. Íntima amiga de Isa, tachó de “falsedad” todo lo avanzado por el cantante. Más cauta se mostro Bárbara Rey. La actriz sí cree en los sentimientos del concursante pero se ha mostrado poco partidaria en que Omar vuelva a caer en las redes de los Pantoja. Por su parte, Loly Álvarez, quién últimamente se ha mostrado muy cercana a la família opina que la pareja volverá.