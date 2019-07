Omar Montes confiesa estar “cansado” de Isabel Pantoja

El artista parece estar harto de las actitudes “mandonas” de su “mami en la isla”, Isabel Pantoja.

No es la primera vez que Omar Montes se muestra contrario a la actitud de Isabel Pantoja. Al rapero se le ve cada vez más independiente y con ganas de volar solo. Su alianza con la tonadillera es cada vez más frágil y es fácil verles entrar en conflicto en los últimos días. El motivo principal de ese distanciamiento vuelve a ser la comida. El ex de Chabelita sigue en su racha de pesca. El problema es que lo que trae no es del gusto de su ex suegra, algo que le sienta bastante mal.

A Omar le sienta muy mal que Isabel hable de su pesca como “pececillos”. No siente valorado su esfuerzo. El joven se pasa horas en el mar para traer comida para el grupo y solo recibe por parte de su “mami en la isla” cierto tono jocoso. Por este motivo, el artista se siente cada vez más distante de la madre de su ex: «Estoy cansado de algunas formas de Isabel, a veces es poco agradecida y mandona».

Tras llegar al campamento con sus peces, el recibimiento no fue el esperado por parte de Isabel y Omar se sinceró en la Palapa: «Hay momentos que me callo pero a veces uno salta. No me gusta que sea poco agradecida cuando le traigo un pez o que sea mandona. Me dice ‘vamos a por cangrejos’ y acabo yendo yo solo. Después veo actitudes como ‘me voy a quedar yo con el más grande». Su unión con Pantoja parecía indestructible pero cada vez son más fuertes las tiranteces entre ambos.

Chelo y Dakota: doble expulsión en ‘Supervivientes 2019’

Con la final casi a la vuelta de la esquina han vuelto a cambiar las reglas del juego. ‘Supervivientes 2019’ es completamente imprevisible y esta semana no ha sido una sino dos las expulsadas. La primera fue Dakota, quien se incorporó al barco varado junto a Chelo y Mahi. Una vez se juntaron las tres se abrieron de nuevo las líneas y la más votada para quedarse en la isla fue Mahi. El sueño ha terminado para Chelo y Dakota que volverán a Madrid en las próximas horas.

Isabel, Mónica y Fabio: los nominados de la semana

Para terminar la gala del jueves, las necesarias nominaciones. Mónica Hoyos fue la más nominada por sus compañeros, seguida por Pantoja y Mahi. Al haber empate entre ellas, cupo a Albert, el líder del grupo, desempatar. El ex deportista decidió salvar a la ex “maestra de la costura” dejando a Isabel en la picota y con su poder extra nominó además a Fabio. Los tres tendrán que hacer frente al escrutinio del público el próximo jueves.