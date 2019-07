La nutricionista de los famosos ‘carga’ contra la dieta de Carlota Corredera

La vida de Carlota Corredera ha dado un giro radical de 180 grados. No solo su físico ha cambiado, también lo ha hecho su profesión la cual no ha dejado de ascender. La gallega está viviendo uno de los momentos de mayor popularidad de su vida, justo cuando cumple 45 años. Una etapa muy dulce en la que ha sufrido una gran transformación de la que los espectadores han sido testigos.

Hace dos años, en 2017, Carlota dejó a todo el mundo con la boca abierta tras perder más de 60 kilos en tan solo un año. Una increíble bajada de peso que la convirtió, durante un tiempo, en un ejemplo a seguir para muchas personas que, como ella, vivían con sobrepeso. Para conseguir su objetivo, la presentadora se lanzó a los brazos de una de las dietas más famosas, la dieta Pronakal. Lo que quizás ni Carlota ni nadie se esperaba es que este método de adelgazamiento iba a tener un gran efecto rebote. ¿Por qué? Porque no es la mejor opción. Eso es al menos lo que opina la nutricionista de famosos como Alaska o Mario Vaquerizo, Patricia Pérez, con quien Look se ha puesto en contacto para hablar de este tema.

En su opinión de experta, ese tipo de dietas, basadas en batidos y suplementos, “son las peores”. “De hecho, hay gente que adelgaza con esa dieta como, por ejemplo, esta persona que la hizo popular un año atrás. Tú la puedes ver con unos kilos de menos, pero sigue teniendo la misma estructura. La ves que pesa menos, pero no la ves delgada”, dice en referencia a la presentadora de ‘Sálvame’.

“Ese tipo de alimentos (las barritas y los batidos) me espantan porque no tienen ninguna energía y te hacen adictos”, añade Patricia, que matiza que “lo que venden es que tu compres sus productos, yo creo mucho en la suplementación, pero con nutrientes aislados, no como comida”. En su opinión, es mucho mejor “dar unas vitaminas o minerales que ayuden a que todo funcione mejor” que “comer barritas”. Algo que sí se puede hacer “un día”, pero no todos “porque te quedas sin energía”.

Una mala noticia para Carlota Corredera que, sin embargo, no tiene que darse por vencida. La nutricionista conoce casos similares al suyo, de “personas que pesaban más de 100 kilos en mi centro, ahora son personas delgadas y su estructura ha cambiado totalmente”. ¿Cómo se consigue esto? Haciendo “un estudio muy profundo de la persona y no basandote en la dieta y en las calorías”.

Mientras que Carlota se decide o no a cambiar su dieta por otra diferente, Pérez desvela cuáles son sus tres alimentos indispensables para el día a día: omega 3, agua de calidad y verduras; y tres hábitos muy saludables: comer siempre a la misma hora, descansar durante 8 horas y beber agua entre horas.