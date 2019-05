Nuria Fergó, al ataque tras su paso por los juzgados

View this post on Instagram

La verdad sólo tiene un camino. Los espectáculos públicos y llamadas de atención con noticias faltando a la verdad para intentar dejar mal y dañar la imagen pública de una persona ,en este caso la mía,para satisfacer el EGO y sentirse caballo ganador siempre ,lo hace el que lo necesita. YO NO. Casi 20 años de profesión y una SEÑORA en mayúsculas. Si existe el Karma ,ya hará su función.Ojalá pronto se caigan las máscaras 🙏. En breve tendréis noticias, tomaré medidas.