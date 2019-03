El nuevo rostro de Carmen Borrego y la feroz crítica a sus compañeros

Una nueva operación en su papada trajo una entrevista de Carmen Borrego que enfureció a sus compañeros de 'Sálvame'. Ahora contesta a las críticas

La tormenta estalló a mitad de semana, Carmen Borrego volvió a pasar por quirófano para rematar su cirugía estética de la papada. Sin embargo, en su puesta de largo con la revista ‘Lecturas’, la colaboradora apuntó a su equipo al sentirse “muy dolida con sus compañeros”. Un titular que provocó un aluvión de críticas en ‘Sálvame’. Esta noche, en ‘Sábado Deluxe’, la hija de María Teresa Campos ha querido defenderse de los ataques: “jamás he utilizado a mis compañeros para vender nada”. “Hay comentarios que no me han gustado, que me he sentido vejada como mujer, son inadmisibles hoy por hoy”, ha señalado Carmen Borrego, antes de lanzar una feroz crítica al programa: “yo no tengo que admitir que nadie tenga que hablar de cómo tengo yo mi vagina”. Esta ha sido su respuesta a la visita de un doctor especialista en el programa del viernes que insinuó que otras zonas del cuerpo, más allá de la papada, pueden sufrir caída de tejidos.

"Entiendo los sketchs y el humor… Mi intención nunca es ir contra mis compañeros", razonaba la que fuera directora de programas. Para su gusto, "hay comentarios que no me han gustado, que me he sentido vejada como mujer, son inadmisibles hoy por hoy". La hermana de Terelu Campos entiende que ha recibido una serie de comentarios que la dirección no debería haber tolerado. "He llorado, creo que hemos sobrepasado todos los límites, no podemos hablar de feminismo y permitir que diga que mi marido está insatisfecho conmigo", sentenciaba. Durante la entrevista, Borrego ha admitido estar algo sobrepasada tras pasar de directora de programas a convertirse en un personaje del mundo del corazón. Pese a todo, luego ha aceptado las disculpas del médico que habló de su vagina, quien llamó arrepentido.