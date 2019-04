No te vas a creer el nuevo proyecto de Alba Carrillo

Alba Carrillo ha anunciado a todos sus fans el nuevo proyecto en el que se embarca. La colaboradora de 'Ya es Mediodía' no te dejará indiferente

Alba Carrillo va a volver a dar que hablar. Tras unos meses en los que su breve noviazgo con el futbolista del Real Madrid, Thibaut Courtois, la posa en el candelero, la colaboradora de ‘Ya es Mediodía’ da un paso a delante. La modelo ha decidido aventurarse con su nueva web, donde tendrá un contacto más intenso con sus seguidores. Pero no solo eso, ya que Alba Carrillo promete enfrentarse a la prensa que, a su juicio, “se inventa noticias” sobre ella. “Yo tengo boca”, ha declarado Carrillo en las redes sociales, donde ha anunciado su nuevo proyecto.

¿Contestará en su nueva página web Alba Carrillo a José Ramón de la Morena? Sus enfrentamientos públicos han protagonizado unos momentos de extrema dureza. "Si lees lo que dices, si escuchas lo que dices, si te ves en televisión, te das cuenta que cada vez eres más estúpida. Te queda un poco de tiempo de ser mona, no mucho, pero tu cerebro de mona te va a durar ya para siempre. De nada, mona", llegó a asegurar el periodista. Por su parte, la modelo no se quedó callada: "Gracias a Dios he sido educada por un hombre muy feminista que me ha educado en libertad y en valores. Por mi cultura y de hecho con mi cerebro de mono estoy estudiando mi segunda carrera. Tú mismo te retratas".