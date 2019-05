Esto es lo que opina Norma Duval de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Norma Duval no ha dudado en hablar de cómo está viendo a Isabel Pantoja y su concurso en la isla de 'Supervivientes'. No te pierdas sus declaraciones

Norma Duval se ha declarado toda una fan de 'Supervivientes'. El concurso de Telecinco acumula semana a semana millones de visita y sin duda la gran protagonista es Isabel Pantoja. La tonadillera llegaba como el fichaje estrella de la edición y su paso por la isla más famosa de la televisión no está dejando indiferente a nadie. Acusaciones, mentiras, conflictos, broncas, robos de comida… Demasiadas polémicas que no dejan indiferente a Norma Duval.