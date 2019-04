La noche más dura de Carmen Borrego en ‘Sálvame Okupa’

Carmen Borrego ha vivido su noche más complicada en televisión por culpa de 'Sálvame Okupa', su estado físico y moral le han jugado una mala pasada

Carmen Borrego sorprendió a todos con su decisión de acudir a ‘Sálvame Okupa’, mini reality de los colaboradores del programa, pese a haber renunciado a la versión diaria del formato por no estar cómoda. Ahora, se ha convertido sin querer en la máxima protagonista del concurso, pero no por ser la gran estrella. Físicamente dolida, encontrándose mal y con achaques por su reciente operación en el cuello, Borrego ha comentado durante el transcurso del programa lo mal que se sentía. Algunos de sus compañeros entendieron que era una manera de pedir su expulsión, por lo que fue nominada. A todo ello hay que sumarle la polémica del primer día, cuando Rafa Mora fue expulsado aunque fue Carmen Borrego la que se ‘ofreció’ a salir. Su versión es que solo quería que ningún compañero fuera expulsado.

Con una nominación mano a mano con María Lapiedra, finalmente la audiencia ha decidido que la novia de Gustavo González haya sido la expulsada. El sentimiento de culpa en Borrego ha sido demoledor: “han echado a una persona que se lo ha currado y yo, que me he equivocado, sigo aquí”. Carmen ha recibido multitud de críticas, como Belén Esteban, que no entendía por qué se mostraba tan débil. Pero sin duda ha sido Kiko Hernández, que ha entrado por sorpresa en la casa de Guadalix de la Sierra, el que más brutal ha sido con Borrego. “Si te quieres ir, afrontas la indemnización y te vas”, le ha espetado. Por si fuera poco, en la prueba de grupo le ha tocado un bombón picante, que no ha querido comer.

Y por si fuera poco todo lo que ha sucedido en una noche en ‘Sálvame Okupa’… ¡Ha regresado Payasín! El pequeño demonio que hace las delicias de la audiencia a base de sustos y tartazos en la cara. Su presencia ha provocado gritos, carreras y unas cuantas pesadillas. ¿Quién se llevó los tartazos? Antonio Montero, Gustavo González y a Carmen Borrego. De nuevo ha sido la hija de María Teresa Campos la que se ha llevado la peor parte, ya que el tartazo ha sido en la zona de su cuello operada, causándola dolor. Tanto que la dirección del programa la ha perdido perdón. “Me ha dado en la jorobada, darme ahí… Me parece cruel, me habéis hecho una crueldad”, explicaba, entre lágrimas. Un momento muy incómodo tanto en Guadalix como en plató, según el programa por un malentendido.

Dos expulsiones y una repesca

Chelo García-Cortés y María Lapiedra han sido las expulsadas. La primera por puro azar, al comerse el bombón que no picaba. La segunda por decisión de la audiencia, que no la ha perdonado los escándalos que ha protagonizado en los últimos tiempos.

El que no se esperaba su regreso ha sido Rafa Mora, primer expulsado del concurso por decisión de Gustavo Gónzalez. En la visita de Kiko Hernández a la casa de Guadalix de la Sierra, Mora le ha acompañado para reincorporarse como concursante, al entender la dirección que fue injusta su salida.