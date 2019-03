Paloma González acusa a Natalia Ferviú de amenazarla en plena calle

La estilista dice que Natalia Ferviú la gritó e insultó durante un encuentro callejero.

Pese a que el programa ‘Cámbiamé’ concluyó hace casi un año -abril de 2018- dos de sus integrantes se han convertido en noticia. Paloma González y Natalia Ferviú han protagonizado un desagradable encontronazo donde parece quedar constancia que no han dejado atrás las rencillas del pasado. Cabe destacar que la llegada de Paloma al programa de Telecinco fue el motivo por el que Ferviú decidió abandonar su silla, todo ello después de que la primera dijera un comentario que a la canaria le resultó muy ofensivo. Ahora parece que las tornas han cambiado, y es que según ha contado Paloma González a través de su cuenta de Instagram, la que fuera su compañera la ha insultado y amenazado en plena calle.

Las estilistas se encontraron en el centro de Madrid -lugar donde ambas residen-, una casualidad que desencadenó en una gran discusión. “Me ha visto y ha dicho ‘anda, mira quien es’ y cuando me he dado la vuelta me ha gritado ‘¡Idiota, eres una idiota’!”, contaba Paloma en una historia de Instagram. Además del insulto, la que fuera colaboradora de ‘Cámbiame’ ha añadido que Ferviú llegó incluso a amenazarla. Hecho que según ella no es la primera vez que se produce y por el que tiene la intención de tomar medidas legales. “Ni eres vegana, ni eres feminista, eres un fake. Eres de mentira, quieres parecer buena persona pero no lo eres, cada vez que me insultes y vayas a joderme, cada vez que me amenaces voy a contarlo. Como es la segunda vez que lo hacer, la que te voy a denunciar soy yo”, ha dicho la joven a sus seguidores.

Pese a que esta noticia se ha movido rápidamente a través de las redes sociales -cabe destacar que ambas concentran un gran número de seguidores-, Natalia Ferviú ha preferido guardar silencio al respecto. Este digital ha intentado ponerse en contacto con la canaria para que contase su versión de los hechos, llamada que desgraciadamente no ha tenido respuesta. ● |[LEER MÁS: Letizia apuesta por su color fetiche en el día del anuncio del compromiso de su exmarido, Alonso Guerrero]