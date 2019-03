“AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de mercancía y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, YO NO FUI”. Este mensaje de Natacha Jaitt once meses después de publicarse en redes sociales cobró sentido. La ex gran hermana que pertenecía a la sexta edición del reality, falleció a finales de febrero en un salón de fiestas al norte de Buenos Aires en extrañas circunstancias, tanto es así que, a pesar de haber acudido para cerrar un acuerdo para un evento, salió de allí sin vida. Fue encontrada horas después en la cama de una habitación desnuda y boca arriba y, aunque supuestamente esa noche hubo sexo, alcohol y drogas, nada parece cuadrar para el entorno de la también modelo. Menos aún si se tiene en cuenta la denuncia pública que hizo la propia Natacha durante sus últimos meses de vida, pues reveló casos sexuales relacionados con política, deporte y periodismo. De hecho, su abogado sospecha que se trate de un homicidio y descarta por completo la posibilidad de que su “fallo multiorgánico” se deba al consumo de drogas: “ella tenía una afección por la que no podía consumir”.

Son muchas las incógnitas que sobrevuelan sobre este caso repleto de claroscuros, por lo que Look se ha puesto en contacto con su letrado, Alejandro Cipolla, quien ha concedido una entrevista a este digital en exclusiva. Tras repetidas contradicciones, la detención del productor musical que acompañó a Natacha hasta el lugar de su muerte y con los resultados preliminares de las pruebas toxicológicas a los testigos en la mano, el abogado se confiesa con este medio y revela que incluso los hijos de Natacha tienen miedo ante posibles represalias contra ellos. Un asunto que ha generado muchísimo revuelo en Argentina y del que España también permanece pendiente.

PREGUNTA: Esta semana se ha realizado el informe pericial de pruebas toxicológicas tanto en Natacha como en las personas que estuvieron en la sala de fiestas junto a ella esa noche. Concretamente 5. ¿Qué luz ha arrojado?

RESPUESTA: En Natacha todavía no se ha podido determinar porque tenía muy poca orina, se le extrajo una vez muerta y es muy difícil hallarlo así. Vamos a hacer el estudio completo y el próximo viernes sabremos algo. A día de hoy, lo único que sabemos es que fue un fallo multiorgánico y que no hay explicación para ello. Del resto, todos dieron positivo en cocaína, salvo el detenido y Luana que no prestó colaboración.

“Creemos que hubo un complot”

PR: ¿Cree que hubo complot?

R: Sí. Creemos que hubo complot por parte de estas u otras personas que terminaron acabando con la vida de ella. Un abogado de los testigos dijo que había agentes de Inteligencia en la parte exterior de donde apareció fallecida. Además, se hizo público que se estaban investigando asuntos de Inteligencia en los que se mencionaba el nombre de Natacha.

PR: ¿Ella que hizo exactamente ese día?

R: Fue a una reunión laboral. Había tenido dos previamente y supuestamente iba a terminar con esa. Había hablado conmigo minutos antes de llegar al lugar y me pidió que le confeccionara un contrato. Eso me despeja cualquier duda sobre lo que sucedió ese día. Testigos dijeron que ella iba a prostituirse y eso es completamente mentira.

PR: No había signos de violencia, pero dice que la escena del crimen parece ‘armada’…¿Qué es lo que no le encaja?

R: En el vídeo se ve cómo Natacha ingresa a la 1.04 am y a los escasos minutos se ve el nerviosismo de todas las personas. Había una cámara que apuntaba directamente a la habitación y en ese momento capta cómo empiezan a cambiar cosas de la escena. Incluso la postura en la que había fallecido ella, mueven el teléfono, una ropa que tenía. La llamada a Emergencias se produjo 35 minutos después de la muerte de ella.

PR :¿Las denuncias públicas de Natacha han tenido algo que ver con su supuesto asesinato?

R: Puede ser que con el caso de pedofilia denunciado. Además, ella también había denunciado a periodistas y políticos argentinos públicamente.

“La misma noche que falleció me dijo que me iba a mandar información para hacer una nueva denuncia”

PR: ¿Esa noche ella quiso mandarle alguna información?

R: Es un tema de investigación del teléfono de Natacha, ya que 3 horas antes me había manifestado que quería hacer una nueva denuncia con una información que me iba a mandar. Esa información no llegó, pero se encuentra en el teléfono de ella. A día de hoy no sabemos si su móvil está alterado o no, vamos a tener que esperar a las pruebas periciales.

PR: La única persona que ha sido detenida es el empresario, Raúl Velaztiqui, productor musical en el que han encontrado numerosas contradicciones. Él supuestamente tuvo el teléfono de Natacha. Cuéntenos.

R: Gracias a las cámaras de seguridad se logró determinar que el empresario sustrajo el teléfono, lo escondió entre sus prendas y lo llevó hasta el vehículo. Una vez que estaba allí la policía lo escondió y ante el requerimiento por parte de los Fiscales, él dijo que no sabía nada. Se requisó su vehículo y allí se encontró todo. Por esta razón quedó detenido.

PR: ¿Qué se le imputa al empresario?

R: Por ahora, se le imputa un delito leve por falso testimonio. Creo que hay algo oculto que vamos a descubrir una vez que veamos los teléfonos de todas las personas. Tendremos que ver si hay agentes implicados y agentes de Inteligencia también.

PR: ¿Se barajan nombres del posible asesino? ¿En Argentina se dice alguno?

R: Es un tema de la investigación del que no quiero adelantar nada todavía.

PR: ¿Cómo fueron los últimos días de Natacha Jaitt?

R: Fueron muy agitados. Había una persecución judicial y todos los días nos llegaban citaciones de denuncias de personas que ella ni siquiera conocía. También reclamábamos justicia por un abuso sexual que ella recibió por parte de un director de cine, pero ahí se quedó con el fallecimiento de ella.

PR: ¿Cuáles eran sus próximos planes?

R: Ella quería vivir en España y tenía un viaje programado para Miami para unas vacaciones.

“Los hijos de Natacha Jaitt tienen miedo por posibles represalias”

PR: ¿Su familia tiene miedo después de todo lo sucedido?

R: Sí. Los hijos tienen miedo por posibles represalias, pero igualmente quieren llegar a la verdad. Se dijo que tanto su familia como yo íbamos a ser denunciados para no llegar a la verdad, pero eso no ha sucedido. Esperamos que no sea así.

PR: ¿Había estado en algún centro para superar su adicción?

R: No estuvo en ningún centro. Consumía socialmente y siempre lo dijo. Yo nunca la vi mal. Ya llevaba un año desintoxicada, tomaba 3 pastillas diarias y sabía que no podía mezclarlo.

PR: ¿Llegaréis hasta el final?

R: Sí. Queremos saber qué es lo que realmente le pasó. Sobre todo, por su hija. Tenemos la hipótesis de que fue un homicidio, a no ser que encontremos una prueba en el expediente que determine lo contrario.

PR: ¿Qué le dirías al asesino si le tuvieras delante?

R: Le diría que lo va a pagar. Tarde o temprano le va a caer todo el peso de la ley. Robó la vida de una persona que tenía un corazón único y que tenía una familia que le amaba. Hizo un daño irreparable.

PR: ¿Han planeado tener seguridad?

R: No ha habido amenazas ni de forma pública ni privada por lo que no vamos a solicitar ninguna medida. Sin embargo, la rutina de ellos sí que se ha visto cambiada por un tema de seguridad preventiva hasta que se determinen las causas del fallecimiento.

“Pocos días antes de morir recibió amenazas”

PR: ¿Ella recibió amenazas en los días previos a morir?

R: Pocos días de morir presentamos una denuncia por un mensaje que había recibido en sus redes sociales. Ese mensaje decía: “A Natacha Jaitt la van a descartar como a Nisman”. Nisman fue un fiscal federal que estaba investigando un atentado y fue asesinado. El usuario supuestamente era una periodista muy conocida en el país que estaba relacionada con asuntos judiciales, aunque ella lo negó todo.

PR: ¿Qué ha pasado con la fotografía que Luis Ventura, periodista argentino, publicó de Natacha Jaitt ya fallecida?

R: Se iniciaron las acciones correspondientes por el daño y prejuicio ocasionado a la familia de Natacha ya que él siendo un periodista tan importante en Argentina ha provocado que esa imagen dé la vuelta al mundo. Los hijos van a tener que verlo el resto de su vida.