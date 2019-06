Nagore Robles: el sueño que se le resiste en mitad del éxito

Nagore Robles sigue imbatible como colaboradora estrella en Telecinco, pero todavía no ha conseguido su mayor sueño de televisión

Nagore Robles pasó a la historia de la televisión como la expulsada con mayor porcentaje de voto en ‘Gran Hermano 11’ (con una cifra del 95%), pero desde entonces todo cambió para la de Basauri. Nagore se convirtió rápidamente en uno de los rostros más queridos en los platós de Mediaset, donde ha desarrollado su carrera profesional en televisión. ‘Gran Hermano VIP’, ‘Acorralados’, ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ‘Supervivientes’… Muchos son los espacios televisivos que han contado con Robles como una de las colaboradoras estrellas. Recientemente, ha sido elegida como ‘ayudante VIP’ de ‘Adivina qué hago esta noche’ por un día junto a Santi Millán. Sin embargo, algo sigue se le sigue resistiendo: presentar su propio programa.

La pareja sentimental de Sandra Barneda compagina sus apariciones televisivas con una potente imagen en las redes sociales. Allí es donde Nagore continúa logrando éxitos, llegando recientemente al millón de seguidores en Instagram. Pero dicho auge digital no se ha transformado en una oportunidad en solitario en la pequeña pantalla. Tal y como contó en exclusiva LOOK el pasado verano, Nagore Robles estuvo a punto de cumplir su sueño al grabar un episodio piloto de ‘El Concurso del año’, donde compitió con Lara Álvarez y Dani Martínez para ver quién lideraba el proyecto. Finalmente, cayó en las manos del humorista, que se ha erigido como uno de los formatos de más éxitos de Cuatro, emitido a partir de las 13:20.

La oportunidad perdida de Nagore Robles no ha frenado a la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, ya que después de ello fichó como colaboradora estrella de ‘Supervivientes’. Además, dicho fichaje coincidió con la salida del programa de Sandra Barneda, que dejó de estar en la rotación de presentadores en favor de Carlos Sobera.

Casi un año después, la gran oportunidad de Nagore Robles no ha llegado. Sigue siendo uno de los rostros importantes de la cadena, pero no se ha dado el paso para que protagonice un espacio personal. Con un millón de seguidores a su espalda en Instagram, Nagore también abandonó el proyecto de su canal de Youtube, que no cuenta con un vídeo nuevo desde hace nueve meses. Eso sí, la ‘dragon girl’ ha demostrado que nada la para y así espera su oportunidad. | [LEER MÁS: Se desvela el secreto mejor guardado de Victoria Federica: este es el vestido para su puesta de largo]