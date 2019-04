Nagore Robles y Sandra Barneda comparten su beso definitivo

View this post on Instagram

Soy Nagore. Soy mujer y amo a otra mujer. No es mi amiga, no es mi compañera de piso, no estoy enferma, no me hace falta una buena p*lla, no soy antinatural, no estoy en contra de la familia tradicional, no discrimino a los hombres, no busco provocar. Estoy enamorada de mi novia, somos una familia, nos amamos y f*ollamos. Esto no debería sorprenderte y si lo hace tienes un problema. No quiero menos derechos que nadie, ni perder lo que tanto nos ha costado conseguir. No voy a permitir que nos traten como ciudadanas de tercera, no voy a luchar solo por mí, sino por ti que estás al otro lado de la pantalla. Te tiendo mi mano para que caminemos y venzamos juntas, nos necesitamos unas a otras. No se lucha de forma individual, sino colectivamente. Este domingo no permitas que te invisibilicen, y sal a votar. Feliz día de la visibilidad lésbica. 🚺🚺♥️🚺🚺♥️🚺🚺♥️🚺🚺♥️🚺🚺♥️🚺🚺 #nagorerobles #visibilidadlesbica #dragongirl