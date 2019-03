Nagore Robles desvela el motivo por el que rompió su amistad con Carolina Sobe

La ex gran hermana contó en el debate el verdadero motivo que la llevó a enemistarse con Carolina Sobe. La concursante habló de su ex amiga en su curva de la vida.

Mucho se ha hablado del tema. Hace años, Nagore Robles y Carolina Sobe eran amigas inseparables. Sin embargo, esa amistad se rompió y aunque no se sabe toda la verdad, sus protagonistas han despejado algunas dudas en los últimos días. La primera en hacerlo fue la concursante de GH DÚO. Carolina habló de la tertuliana en su curva de la vida: “perdí a una de las mejores amigas que he tenido en mi vida”. Unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente y que Nagore ha querido ahondar.

Nagore, sobre Carolina: “Yo tenía esto como muy enterrado. Pensaba que ya estaba superada y me he dado cuenta que a la hora de comentar su paso por la casa no puedes ser objetiva” #GHDÚODBT10 pic.twitter.com/JwNzdTOOzc — Gran Hermano (@ghoficial) March 17, 2019

Carolina lleva dos semanas consecutivas en la picota. Sus nominaciones la han puesto en el punto de mira y hay muchos que piensan, dentro y fuera de la casa, que podría ser la expulsada del próximo jueves. Como cada domingo, Nagore hizo acto de presencia en el Debate y ante las insistencia del presentador, Jordi González, entendió que lo mejor era no esquivar el tema y hablar de las razones que llevaron al traste su amistad.

Nagore, sobre Carolina: “Hay una parte de mí a la que le gustaría a hablar con ella y otra en la que no me fío” #GHDÚODBT10 pic.twitter.com/2ao759lFyz — Gran Hermano (@ghoficial) March 17, 2019

Aunque la bilbaína no quiso contarlo todo, si que dio algunas pincelas que no dejan a su ex amiga en buen lugar: “Jordi, yo la verdad es que no me gusta hablar de este tema. Sinceramente reconozco, y al estar comentando este GH me he dado cuenta de que no soy completamente imparcial, porque muchas veces hablo desde la rabia”. En el plató el silencio era absoluto. Tras años de silencio, Nagore se decidió a hablar: “Carolina me traicionó por dinero. Son muchas las decepciones que tenemos a lo largo de la vida, pero la de ella me dolió especialmente”. La colaboradora no quiso dar más explicaciones pero si reiteró que aquella “traición” le dolió especialmente y que a día de hoy no ha conseguido olvidarla.

Julio Ruz le envía un mensaje de apoyo a María Jesús Ruiz

Traición y malos entendidos son también los ingredientes que han convertido a Julio Ruz y a María Jesús Ruiz en enemigos. Con una hija en común, la ex pareja ha sido una de las grandes protagonistas de esta edición hasta la expulsión de Ruz por “comportamiento inaceptable”. Desde ese momento, Julio renegó completamente de su relación con la ex miss, y desde fuera, es uno de sus grandes detractores.

Para MJ. El día antes de irme te advertí que no te fiaras de varias personas que luego han sido las que peor se han comportado contigo. No crees que es hora hacerme caso y sacar a la guerrera que llevas dentro, para colocarte en la final como muchos queremos? @ghoficial #GHDUO16M — Mister Amarres (@JulioARuz) March 16, 2019

Sin embargo, no todo es negativo. Este domingo, los concursantes estuvieron leyendo varios tuits de ex concursantes y el más sorprendente fue el que le envió Julio a María Jesús. En él se pudo leer un mensaje de apoyo en el que vino a decir que él le había advertido sobre determinadas personas de dentro de la casa y que ya era hora de que sacara fuerzas y se colara entre las finalistas del concurso. La de Andujar recogió el guante agradeciendo las palabras de su ex y dándole la razón en los consejos que le dio antes de ser expulsado. María Jesús está nominada y solo el jueves se sabrá si se vaticinan las palabras de Julio.