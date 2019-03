Nagore Robles no quiso ahondar en los motivos de su enemistad con Carolina Sobe.

“No sé lo que es perdonar. El otro día se lo pregunté a mi terapeuta y me dijo que perdonar es cuando eres capaz de cerrar una etapa y lo sobrellevas sin tenerlo continuamente en la cabeza”, con estos términos se refería Nagore Robles a las palabras que Carolina Sobe dijo sobre ella en la casa de ‘GH DÚO’. La concursante aprovechó su ‘curva de la vida’ para ensalzar las cualidades de la pareja de Sandra Barneda y reconocer su culpa en la televisada guerra que protagonizaron hace años. Del amor al odio tan solo hay un paso, y eso bien lo saben las ex grandes hermanas. La undécima edición del reality en su versión de anónimos unió a estas dos mujeres, que pese a no coincidir en Guadalix -Nagore fue una de las primera expulsadas y Carolina entró como reserva semanas después-, muy pronto se harían íntimas amigas. Durante años compartieron mil aventuras personales e inclusive algún que otro proyecto empresarial. Tiempo después sus discrepancias saltaron a los platós de televisión, enfrentamientos que acabaron por demoler el enorme cariño que existía entre ellas. Pero… ¿Cuál fue el verdadero motivo de esta enemistad? Look rescata los detalles del porqué se rompió esta relación.

En el año 2012 Nagore Robles, que vivía sus horas más bajas en la televisión, entra en el reality ‘Acorralados’. Para su defensa escoge a su gran amiga Carolina Sobe, con quien por entonces regentaba un pub en el madrileño barrio de Chueca. Durante su cautiverio salió a la luz la relación sentimental que la ex gran hermana mantenía con Sofía Cristo. Situación que resultó muy atractiva para los medios de comunicación dado que la vasca compartía concurso con su ‘suegra’, la vedette Bárbara Rey. Ante este repentino protagonismo que cogió el romance, el representante de Nagore Robles llamó la atención a Carolina por no hacer bien su labor de defensora. Detalle que sembró la discordia. Carolina afirmó que el idilio de su amiga con la hija de Ángel Cristo había sido fruto de un montaje para regresar a la palestra mediática, especulación que inclusive llevó al polígrafo y que, por cierto, le acabó dando la razón. Sobe añadía que entre las posibles conquistas de Nagore también estaba Jacobo Ostos, pero que consideró que una relación lésbica con la dj daría mucho más que hablar de cara a su proyección mediática.

Fueron varios los plató que Carolina Sobe pisó con la premisa de hablar sobre este asunto. Escándalo que Nagore vivió manteniéndose al margen y alejándose de la que fue su gran amiga. Tiempo después, las dos mujeres coincidieron trabajando en el plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde la asesora del amor recriminaba la gran traición a la que había sido sometida por parte de una de sus personas de confianza. Lágrimas, reproches y acusaciones que coparon titulares durante días. Asunto que años después quedó en el olvido del espectador, pero no en el de Nagore, que reconoce seguir guardando cierto rencor hacia Carolina. ¿Tendrá lugar la reconciliación tras la salida de la concursante de ‘GH DÚO’? Solo el tiempo lo dirá.