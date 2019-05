La mujer de Chelo García-Cortes, ¿celosa de la relación con Isabel Pantoja?

Marta Roca está encantada de que su mujer, Chelo García-Cortés demuestre a todos su valía en la isla de Supervivientes. Sin embargo, el no haber podido comunicarse con ella en la última gala, le ha dejado con la espina clavada en cuanto a la principal pega que pone a su concurso. Marta no está demasiado conforme con el hecho de que su esposa e Isabel Pantoja estén en el mismo grupo en esta etapa del reality, y está deseando que esa situación cambie. No ve a Chelo como es ella realmente, precisamente por la presencia de la tonadillera. ¿Siente en cierto modo celos de Pantoja? Dale al play y no te pierdas su respuesta. | [LEER MÁS: La preocupación de Belén Esteban a tres semanas de su boda]