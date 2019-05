Paula Echevarría se suma a la lucha contra el cáncer y aprovecha para comentar cómo está su relación con Miguel Torres. Este verano podrían eliminar la distancia que les separa y empezar a vivir juntos

Solidaria como de costumbre, Paula Echevarría no se quiso perder la gala que organizó la revista 'Elle' para luchar contra el cáncer. Muchos eran los temas encima de la mesa para abordar, pero uno por encima del resto: ¿Por qué nunca se deja ver con Miguel Torres? La pareja lleva un amor muy intenso del que dan buena cuenta en redes sociales, pero no se deciden a dar el paso de posar juntos. La asturiana revela el motivo en nuestro vídeo. Hay que destacar que la actriz y el futbolista están a punto de arrancar un verano que se prevé inolvidable y lleno de planes. Además, puede ser un punto de inflexión ya que el defensa podría abandonar el Málaga después de no jugar ni un solo minuto en toda la temporada. ¡Escucha a la Paula Echevarría más sonriente!