La tonadillera ha acusado a su ex “yerno” de no defenderla en la palapa y de intentar quedar bien con todos.

La cosa está que arde en “Supervivientes 2019”. Las últimas semanas han disparado la tensión en el grupo de playa Uva. Una de las más damnificadas es Isabel Pantoja. La tonadillera, estrella indiscutible del reality, empieza acusar la presión después de seis nominaciones a su espalda y sendos conflictos con algunos de sus compañeros.

.@_ISABELPANTOJA agradece a Omar sus charlas con Mónica y Albert: «No se puede estar bien con todo el mundo» https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras10 pic.twitter.com/Wdc62RWxjf — Supervivientes (@Supervivientes) June 30, 2019

Si bien en los últimos días Dakota y Fabio se han mostrado incondicionales, Isabel ha mostrado dudas hacia Omar. Su ex “yerno” ha sido su gran apoyo en casi todo el concurso pero algo se ha roto entre ellos. Los enfrentamientos mantenidos el pasado jueves con Mónica y Albert le han pasado factura y la artista ha mostrado su decepción hacia Omar por, según su opinión, no haberla defendido en directo. Pantoja fue tajante: “No pasa nada pero ya te dirá algo mi hijo cuando llegues a Madrid. No se puede quedar bien con todo el mundo, Omar. No has dado la cara por mi”. El rapero se mostró triste y sorprendido con la actitud de la que considera su “madre en la isla”. Mientras tanto, la cantante siguió trasladando-le su malestar, algo que Dakota pareció secundar: “Omar en serio, no puedes quedar bien con todos. A veces hay que posicionarse”.

En el plató las opiniones eran casi unánimes. Lydia Lozano fue la primera en tomar la palabra: “No me está gustando como está actuando últimamente Omar, porque le dice a cada uno lo que quiere oír”. También Carlos Lozano quiso dar su opinión: “Omar es buen chaval pero está entre dos aguas. Se lo he dicho: aléjate de Isabel porque no te va a suponer nada. Te desprecia”. Lo que queda claro es que Isabel se ha sentido defraudada con la actitud tibia del ex novio de su hija.

Albert tampoco se siente apoyado

No están siendo unos días fáciles para Omar. A las quejas de Pantoja se le han juntado las de Albert. El motivo es el mismo. El ex deportista de élite acusa a artista de no posicionarse: “Omar, me gustaría que alguna vez te posicionaras de mi lado”. Montes se ha mostrado desbordado con las demandas de “ambos bandos” y ya no sabe como actuar. Haga lo que haga, sus dos grandes apoyos, Isabel y Albert, se sienten defraudados. Queda claro que tarde o temprano tendrá que posicionarse.