El motivo de la enemistad de Kiko Rivera y Aneth

Antes de entrar en ‘Supervivientes’ todo apuntaba a que Aneth se iba a convertir en la gran aliada de Isabel Pantoja y es que la peruana, además de ser muy amiga de Isa Pantoja, parecía contar con el apoyo de toda la familia. Sin embargo, con el paso de los días se ha ido descubriendo que no es así y que la colaboradora sudamericana tiene algún que otro enemigo dentro del clan.

Es más, la semana pasada, Kiko Rivera no dudó en reconocer en pleno directo que Aneth “no me cae muy bien”. ¿Tiene motivos para ello? Pues sí, al menos según el periodista Antonio Rossi que ha desvelado en ‘El programa de Ana Rosa’ que Aneth habría insultado a un Pantoja al que Kiko quiere mucho, su prima Anabel.

“Hay traición y, además, me han hecho partícipe de ella”, ha explicado el periodista. “Hay una conversación en la que Aneth insulta a un miembro de la familia Pantoja ante un periodista peruano. Son insultos feísimos a Anabel“, asegura.

Kiko, que habría escuchado esa conversación, se ha puesto del lado de su prima, a quien en más de una ocasión ha asegurado querer como a una hermana. Es más, según Rossi el dj está en “alerta” por si las cosas se acaban torciendo.

Aunque según el periodista Isa Pantoja también ha oído ese audio, parece que la joven no tiene intención de cambiar su actitud con respecto a su todavía amiga, “por mucho que hayan dicho, incluso gente de mi familia, quédate tranquila porque no ha habido ninguna prueba en contra tuyo, confío en ti y sé que no me vas a fallar“, le dijo hace unos días durante un directo de ‘Supervivientes’.

Unas palabras que Omar Montes, ex de Isa, ha desmentido sin saberlo desde Honduras, "a mi Isa me dijo en su día, te lo juro por Dios, que si a día de hoy la hablan es porque tienen miedo de que abra la boca Aneth".