View this post on Instagram

Buenas noches amig@,hoy especialmente tengo interé en que leáis lo que voy a escribir,sobretodo a mi querida gente de TOTANA que no tienen la culpa de lo que voy a contar y a los que quiero mucho como ya sabéis todos. Hace aproximadamente un mes me llamó Antonio el presidente de las peñas del carnaval de Totana.Precisamente en La foto que he colgado estoy con el Tío Rita (107 años)a quien entregué la merecidísima máscara de oro del carnaval de 2018,naturalmente de una forma altruista y encantada de hacerlo;el año anterior me la entregaron a mí y la recibí encantada.Siempre han contado conmigo de forma altruista vuelvo a repetir,siempre.Volviendo a Antonio,me dice:Marita que es como me llaman en mi pueblo,la gente que me conoce hace años,tú podrías PRESENTAR la gala de de la entrega de la máscara de oro del 23-02-2019 le dije que si pero que lógicamente era una gala de tres horas o más,ensayos,vestuario etc…y que cobraría porque es mi trabajo pero nunca el precio que cobro en otros sitios.me dijo que lo iba a consultar.Mi precio por supuesto iba a ser casi simbólico(pero naturalmente tengo que cobrar es mi trabajo)dejó pasar unos días y me mandó un WhatsApp diciendo que lo habían arreglado con gente de aquí por el tema del dinero lógicamente. Esta tarde estaba con unas amigas tomando un refresco y mira por donde me he enterado que la gala la presenta esta noche Eva Isanta,una actriz estupenda a la cual respeto y por supuesto valoro,nada en contra de ella jamás.Claro lo que si me ha extrañado es que para mi no tengan presupuesto conociendo todo sobre mi tierra,sumando que les hecho muchos favores y se me llena la boca de Totatana.Sigo queriendo a mis paisano igual pero el disgusto y tristeza que siento es enorme y por supuesto no es por el dinero,es el hecho,el que me ha producido un gran dolor .Les digo a las personas competentes que no cuenten conmigo para nada💔