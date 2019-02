Mónica Pont no se quiso perder el pasado 26 de febrero la inauguración de un nuevo centro wellness en la milla de oro madrileña. La actriz atendió a la prensa y se sinceró sobre el doloroso accidente de esquí que ha sufrido y que la obliga a pasar por quirófano. Mónica no escatimó en detalles sobre cómo sintió que su rodilla resultaba gravemente lesionada. No obstante, su pasión por el deporte es más fuerte y tiene muy claro lo que va a hacer para volver a estar al cien por cien. Dale al play y descubre todas sus declaraciones. ● | [LEER MÁS: Kendall Jenner copia el tanga invisible de Pilar Rubio y arrasa]