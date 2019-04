Mónica Naranjo vuelve a reivindicar la libertad sexual

Como ya había hecho en varias ocasiones, Mónica Naranjo ha reivindicado la libertad sexual, asegurando que una relación con otra mujer es lo normal

Hubo una época en la que Mónica Naranjo era todo un icono sexual. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la propia estrella de la música comentó que “no sabía nada de sexo” tras su divorcio con Óscar Tarruella, después de quince años de matrimonio. Con el hombre del que estaba enamorada, que además era su manager, se acabó la pasión y una renacida Mónica Naranjo ha regresado más fuerte que nunca a los medios de comunicación. Con la vista puesta en el estreno de ‘Mónica y el sexo’, donde viaja por todo el mundo para conocer las culturas sexuales de los distintos países, la cantante ha reafirmado sus relaciones íntimas con mujeres en ‘Viva la Vida’: “claro, es lo normal”.

Sin embargo, Mónica Naranjo no cree en el sexo sin amor ya que “me da asco”. Una política de vida que espera que no cambie: “te lo diré cuando me vuelva a enamorar”. Tampoco ha tenido reparos en contar anécdotas como su última cita a ciegas, que acabó fatal debido a un soez comentario del brasileño con el que había cenado. En las grabaciones de su nuevo programa, Naranjo probó la viagra femenina, visitó Japón y su cultura machista, entre otras muchas aventuras.

Mónica Naranjo también será la presentadora de 'La isla de las tentaciones', donde cinco parejas acuden a una isla con otros 10 solteros para ver si sus relaciones soportan las presiones o no están hechos el uno para el otro.