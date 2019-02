Las confesiones sexuales de Mónica Naranjo tras su divorcio

Mónica Naranjo y Óscar Tarruella se divorciaron por sorpresa en el 2018. Ahora, todavía recuperándose de la ruptura, comienza una aventura televisiva relacionada con el sexo

Mónica Naranjo y el sexo. Así se presenta la nueva experiencia en televisión de la diva de la música, que ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ para narrar su experiencia con el sexo tras divorciarse de Óscar Tarruella el pasado año después de 15 años de relación. Mónica viajará por todo el mundo conociendo las culturas sexuales de los diferentes países, aunque hay cosas que no va a probar: “todo lo que he querido experimentar en el sexo lo he hecho”. Mónica ha explicado que en su casa la libertad sexual ha sido lo normal, por lo que nunca ha tenido ningún problema con el sexo. Aunque, como ha reconocido, hay cosas a las que no aspira: “no he hecho un trío, me agobiaría, no sabría qué hacer”. Mónica también ha desvelado otras confesiones como el haber tenido pareja femenina o haber probado la viagra femenina: “me puse como una burra”.

Mónica también ha querido valorar su profesión, que dejó durante 7 años debido al cansancio de su propio éxito: "cuando te da asco cantar. Sí, he cantado tanto que en vez de decir 'ahh' decía 'agghh'". Aunque, no se ha hartado de su música: "me he cansado de mí misma, pero de las canciones nunca". "Fue durísimo llegar una noche a mi casa y verme sola y con la casa vacía", es el peor recuerdo que ha confesado sobre su separación. Pese a que la cantante ha pasado por malos momentos, ahora tiene fuerza para afirmar que: "he estado 15 años con un señor al que he querido más de lo que me quiero a mí misma. A día de hoy ya no me acuerdo de él".