Mónica Hoyos desvela su relación actual con Carlos Lozano

En medio de rumores de su posible participación en 'Supervivientes', Mónica Hoyos ha desvelado en 'Viva la Vida' su relación actual con Carlos Lozano

Sin duda, una de las grandes protagonistas en los últimos meses del 2018 fue la relación entre Mónica Hoyos y Carlos Lozano, con Miriam Saavedra siempre de fondo. La entrada en ‘Gran Hermano VIP 6’ de las dos peruanas dinamitó por completo el triangulo amoroso. Mónica pedía respeto por ella y por la hija que tiene en común con Carlos, al entender que su ex pareja no estaba defendiéndola como debería frente a los ataques de Miriam Saavedra. Ahora, Hoyos ha participado como colaboradora en ‘Viva la Vida’, donde ha dejado una píldora de cómo está la situación con Lozano: “hace mucho que no hablamos”. Una respuesta escueta, que oficializa la nula relación que mantienen.

Si hace algunas semanas conocíamos que la reconciliación entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra era más posible de lo que habían declarado públicamente, ahora Hoyos no da ninguna esperanza a una amistad con el padre de su hija. Esta situación cobra más fuerza después de que el portal ‘Yotele’ informase de que la productora de ‘Supervivientes’ trabaja para lograr que tanto Carlos Lozano como Miriam Saavedra den el paso y visitan la isla de los famosos. Un auténtico bombazo que nos permitiría conocer cómo acaba su historia. | [LEER MÁS: Sale a la luz la fortuna de Sara Carbonero e Iker Casillas: ¿en qué ha invertido la pareja?].