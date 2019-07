La concursante llegó como un auténtico torbellino a su entrevista con Jorge Javier Vázquez y se lanzó a conquistar a Colate.

Era su momento y lo aprovechó. Mónica Hoyos se quedó a las puertas de la final y no puede decirse que se lo haya tomado bien. No obstante, la peruana no ha perdido ni una pizca de esa energía que tanto la caracteriza. La presentadora llegó a los estudios de Telecinco como un auténtico torbellino y lo dio absolutamente todo. Visiblemente emocionada tras reencontrarse con su hija, Mónica entró con ganas de reconciliación y quizá de algo más. Tras un breve saludo a todos sus compañeros se dirigió hacia Colate. Su actitud no dejó indiferente a nadie.

En la entrevista con Jorge Javier Vázquez, Mónica pareció llegar con la lección bastante aprendida. Tras protagonizar una polémica última expulsión, la ex de Carlos Lozano lució su mejor sonrisa y también sus mejores encantos. El objetivo no era otro que volver a reconquistar a Colate: “Me siento mejor al lado de Colate. Si algo me arrepiento es no haberle echo caso mientras me roneaba en la isla. Le voy a hacer caso ahora”. Una declaración de intenciones en toda regla a la que el ex de Paulina Rubio correspondió. Colate se mostró encantado al conocer las pretensiones de Mónica, a la que ha considerado desde un principio a “una de las más guapas de la isla”. ¿Surgirá finalmente el amor entre ambos?

Colate, prendado de Mónica en ‘Supervivientes’

El interés de Colate por Mónica no es ninguna novedad. Desde el comienzo del concurso que el Relaciones Públicas mostró cierta predilección por la peruana. Tanto es así que ya en la isla se le declaró a la guapa concursante que lo agradeció con palabras: “Hace mucho que no me dicen cosas bonitas y a nadie le amarga un dulce. Claro que me gusta. Hace mucho que no tengo novio”. Quizá Colate sea ese novio que tanto ha esperado.