La peruana habla tras los rumores de que indican que está pasando dificultades económicas.

“Estoy más pelada que un gato despellejado”. Estas palabras han salido de la boca de Miriam Saavedra, que en el último vídeo de su canal de MTMAD -plataforma digital de Telecinco- parecía dar a entender que estaba atravesando por un mal momento económico. A la pregunta de si temía que la gente se le acercara por interés, la peruana contestaba lo siguiente: “lo único que tengo es amor para dar y consejos que de repente para mí no los uso. Todo lo que quieras de mí y que yo te aporte como ser humano, o como amiga, te lo a dar. Pero de otra cosa ya no hay nada“. Las citadas declaraciones han hecho que se haya dado por sentado que la exnovia de Carlos Lozano está arruinada, asunto que ha dejado patidifusos a sus seguidores dado que hace tres meses consiguió embolsarse el premio final de ‘GH VIP6’. Unos 100.000 euros a los que hay que sumar un mínimo de 75.000 por haber aguantado las 15 semanas que dura el reality. ¿Está Miriam Saavedra verdaderamente arruinada? ¿Qué ha hecho la ganadora del famoso programa de Telecinco con el premio que consiguió hace tan solo unos meses? Este digital ha querido aclarar este asunto preguntado a la peruana, que nos ha contado en exclusiva cual es la realidad de su economía.

“Es una expresión, lo dije en plan broma”, afirma Miriam Saavedra, que niega de manera tajante que esté en bancarrota. “No estoy sin nada, es obvio. Además soy una persona muy ahorradora. Lo que quería dejar claro es que la gente que se acerque a mí por el dinero no se va a llevar nada”, explica la joven. Pese a que la exnovia del que fuera presentador de ‘OT’ confiesa no estar en una mala situación económica, sí que reconoce que en los últimos meses ha realizado inversiones que han hecho bajar los números de su cuenta corriente. Cabe recordar que durante su cautiverio en la casa de Guadalix, la peruana confesó que de ganar el premio final compraría una casa a su madre en su país natal. Promesa que ya ha cumplido. “Le he comprado una casa a mi madre y todo el dinero que yo pueda tener también es de ella”, añade la ahora colaboradora de ‘Sálvame’.

Para nadie es un secreto que la carrera televisiva de Miriam Saavedra en los últimos años le está reportando grandes beneficios económicos. Programas de televisión, concursos y revistas que la están haciendo amasar un buen dinero. A la espera de que su, hasta el momento, exnovio Carlos Lozano finalmente participe en 'Supervivientes 2019', la peruana se encuentra en un stand by mediático que muy pronto podría acabarse. Un regreso a la primera plana que la mantendrá por más tiempo en la pequeña pantalla de nuestro país.