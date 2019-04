Millán Salcedo ha acudido a 'Viva la Vida' para promocionar su nueva obra 'El entretenedor'. Pero ha acabado por desvelar el motivo de su no relación con Ana Obregón

Millán Salcedo ha abierto la caja de Pandora. El humorista, famoso por el dúo cómico formado con Josema Yuste ‘Martes y Trece’, ha acudido a ‘Viva la Vida’ con motivo de la promoción de su nueva obra de teatro ‘El Entretenedor’. Sin embargo, ha sido la traición que sufrió por parte de Ana Obregón lo que ha sacudido el plató. Según el relato del cómico, la madre de Álex Lequio ‘boicoteó’ la serie ‘Kety no para’ en 1997. La comedía se emitía de 22:00 a 22:30 en la televisión pública, justo antes de ‘¿Qué apostamos?’, histórico programa presentado por Ramón García y Ana Obregón. Según Salcedo, Obregón obligó a la cadena a mandar la serie al domingo, a pesar de los buenos datos de audiencia. “Ella le dijo a TVE que o se iba ‘Kety no para’ o ella no daba las campanadas”, ha declarado.

Para justificar su versión, el humorista ha contado que se encontró tiempo más tarde con Ana Obregón que aseguro “Millán de verdad, que yo no fui”. “¿Quién va a decirme eso si no ha sido?”, sentenciaba Salcedo. El humorista ha afirmado que jamás se volvió a arreglar dicha amistad: “roto roto, si rompo, rompo de verdad”.

Lo que sí ha querido hacer Millán, a pesar de no guardar buen recuerdo de Ana Obregón, es mandarla un cariño mensaje por motivo del estado de salud de Álex Lequio: "me alegro muchísimo de que tu hijo se esté recuperando y ojalá te va muy bien". Un culebrón no conocido que ahora Salcedo ha destapado públicamente.