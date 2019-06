Las dudas sobre quién ha filtrado los datos de la boda de Belén Esteban ponen en jaque a los colaboradores.

La boda de Belén Esteban está trayendo mucha cola. La celebración congregó a gran parte del equipo de ‘Sálvame’, motivo por el que cada uno de los detalles que que giran en torno al enlace son objeto de polémica. La colaboradora celebró su gran día en medio de fuertes medidas de seguridad que velaban para nadie pudiera capturar imágenes del evento, pretensión que parece haberse quedado en agua de borrajas. Han sido varias las voces que aseguran que existen fotografías de la boda que fueron realizadas sin autorización, cuestión que ha puesto en entredicho la honestidad de los trabajadores del programa de Telecinco con Belén.

Este martes, el formato presentado por Jorge Javier Vázquez ha reproducido un audio que ha sido recogido durante la reunión previa a la emisión. Documento en el que se puede escuchar a Lydia Lozano fuera de sí. Gritos, llanto y varios improperios han salido de la boca de la periodista, que al parecer se ha visto acusada de ser ella la persona que ha realizado estas capturas del interior de la boda de Belén Esteban. «¡Todo el mundo le ríe las gracias! Soy la que más me callo y no me puedo callar siempre y poner una sonrisa. ¡Estoy hasta las narices de que me llame mala compañera!», se le escuchaba decir a la colaboradora de ‘Sálvame’.

Ya en plató, Mila Ximénez ha querido contraatacar a su compañera. Un enfrentamiento que ha acabado con las lágrimas de Lydia y la salida de plató de la exmujer de Manolo Santana. Minutos después, la sevillana ha regresado a su puesto de trabajo y, mucho más calmada, ha hecho las paces con su adversaria. Un momento de alto voltaje que ha acabado solventándose en vivo y en directo. | [LEER MÁS: Mariló Montero se ha hecho de rogar, pero por fin ha dicho ‘sí’]