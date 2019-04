La felicitación más tierna de Mila Ximénez a su hija Alba

Gracias a ‘Sálvame’ y anteriores trabajos en televisión, Mila Ximénez es una de las periodistas más conocidas del país. Y, aunque casi todo el mundo sabe quién es, ella se esfuerza para que su vida personal permanezca en un discreto segundo plano, al menos la que respecta a su hija, Alba, fruto de su ya extinta relación con el tenista Manolo Santana.

Sin embargo, este fin de semana Mila ha hecho una excepción y ha compartido con sus más de 200.000 seguidores de Instagram una tierna foto de su álbum familiar en la que aparece junto a su hija cuando esta tan solo era un bebé. El motivo de haber desenterrado la imagen no podía ser mejor, felicitarla por su cumpleaños con un emotivo texto.

“¡Felicidades mi amor! Ojalá pudiera retroceder el tiempo y tenerte así de pequeña y cuidarte mejor. Pero el tiempo que me quede, solo lo necesito para dártelo. ¡Te quiero, Alba! Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y gracias por darme esa familia que me hace olvidarme de todo lo que no sean abrazos y paseos por un bosque con el único sonido de las risas de mis niños. Sin vosotros me habría desmoronado hace tiempo, sin capacidad de remontar”, escribe Mila.

Si bien en apenas unas horas consiguió miles de 'Me gusta', Ximénez se terminó arrepintiendo del post y lo borró. A cambio, volvió a subir uno nuevo con la misma imagen, aunque en blanco y negro, y un texto mucho más corto aunque igual de emotivo: "¡Te adoro!".