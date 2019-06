Mila Ximénez desvela un secreto que podría dinamitar la relación de Chelo y su mujer

A pesar de que todavía se desconoce si Chelo García Cortés abandonará la aventura selvática de ‘Supervivientes’, en estos momentos su participación pende de un hilo. La colaboradora está nominada y, aunque es cierto que para ella sería una grata sorpresa el apoyo que sus compañeros la brindan cada semana desde el plató de ‘Sálvame’, lo cierto es que si finalmente es la expulsada se enfrenta a un momento muy complicado. Este mismo jueves Mila Ximénez ha estallado desvelando el gran secreto que le guardaba a su amiga, Chelo.

Tras un vídeo en el que la pareja de Chelo, Marta Roca se lamentaba de que los colaboradores de ‘Sálvame’ no apoyaran como debería a la concursante -palabras que han dejado estupefactos a los presentes en plató-, Mila no ha podido resistirse más. Y es que, aunque la pareja de Chelo lo desconocía, Mila le prestó dinero durante dos años a ella y esta le pidió que se mantuviera en silencio sobre ello desde entonces. “Me he ocupado de ella todo este tiempo”, ha dicho ante los reproches de Marta.

Sin embargo, no todo ha acabado ahí. Mila le ha espetado a Marta que si necesita dinero lo que debería de hacer es ponerse a trabajar "porque tienes aquí a tu mujer disfrazándose cada semana". Un momento en el que se ha mostrado tan molesta que incluso ha llegado a insultarla: "antipática, desagradecida, desagradable…". Palabras que se desconoce cómo le sentaran a Chelo cuando sea conocedora de este desencuentro, pero sobre las que se ha mostrado en contra la propia María Patiño.