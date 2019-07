Mila Ximénez amenaza con dejar ‘Sálvame’: «me siento atrapada»

Pocos imaginaban el estado actual de Mila Ximénez. Aunque es cierto que la colaboradora no estaba viviendo su mejor momento en el programa -tras su enfrentamiento con Belén Esteban y la broma que este lunes le hizo ‘Sálvame’ con la parodia de su ex, Manolo Santana-, nada hacía presagiar que la colaboradora de uno de los programas estrellas de Mediaset quería abandonar su puesto sin mirar atrás. Entre lágrimas y con un hilo de voz que trasmitía la tristeza que ahora mismo invade su día a día, la periodista se ha roto frente a Jorge Javier Vázquez durante la tarde de este martes. «Me siento atrapada…Necesito estar más tiempo conmigo. No quiero sufrir más. Quiero otra vida que no sea esta. Esto se suma a cosas personales y a cansancio», ha dicho.

Ante la atenta mirada del resto del plató y sentada junto a Jorge Javier en el centro, Mila no ha dejado de emocionarse mientras relataba el duro momento que está viviendo. «Me afecta el ruido, las broncas. Ya no me aguanto yo…me haría ilusión desaparecer un tiempo», ha revelado. «Tal vez estoy pasando por un momento de depresión o cansancio. Me cuesta mucho venir (…) no tengo ganas de nada. Llego a casa y cierro con pestillo y pongo la alarma. No paso ni por el salón, me meto en la habitación. No cojo ni el teléfono…», ha añadido.

A pesar de que ella es consciente de que su trabajo puede ser envidiado por muchos al igual que su sueldo, ha llegado un punto en el que la situación se ha convertido en insostenible. «El cansancio me está produciendo una tremenda tristeza y antes se transformaba en ira. Cada vez soy menos yo«, ha confesado. Aunque se desconoce si esta marcha es definitiva o meramente temporal, lo cierto es que Mila parece que no está viviendo su mejor momento personal. Esta sería la tercera salida de ‘Sálvame’ en un tiempo récord. Hace tan solo unos meses Carmen Borrego y Terelu Campos decidieron poner punto y final a su etapa en el programa y han comenzado una nueva andadura profesional en otros programas como ‘Viva la vida’.