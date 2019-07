Los planes de Paula Echevarría y Miguel Torres tras su adiós al fútbol

LOOK da respuesta a las opciones que baraja el ya ex futbolista Miguel Torres en sus planes de futuro con Paula Echevarría

La noticia saltaba por los aires el jueves por la tarde. Miguel Torres llegaba a un acuerdo con el Málaga Club de Fútbol para desvincularse de la primera plantilla del equipo. Pero no decía adiós simplemente a los cinco años que ha vivido en la Costa del Sol, sino que el novio de Paula Echevarría tomaba la decisión más importante de su carrera: la retirada oficial como futbolista. Una sorprendente medida que decide a los 33 años y tras 13 años de carrera profesional, tras ser canterano del Real Madrid. El nombre de Miguel Torres saltó de las páginas deportivas al corazón tras comenzar una relación con la actriz Paula Echevarría. Pese a unos primeros pasos, a principios del 2018, en los que la pareja no se dejaba ver en común, en la actualidad muestran su amor prácticamente a diario en las redes sociales de la actriz. ¿Cuáles son los planes de la pareja tras la retirada de Miguel Torres? LOOK da la respuesta.

Con Paula Echevarría ya viviendo en su flamante nueva casa en Villafranca del Castillo, mucho se había especulado sobre qué pasaría con el futuro deportivo de Miguel Torres. Este digital se ha puesto contacto con una persona cercana al club malagueño, que el futbolista abandonó hace menos de 24 horas, para conocer los detalles de su decisión. Con su «futuro» inmediato en juego, hay varias opciones que están sobre la mesa. Una de ellas sería participar en diferentes programas y tertulias futbolísticas como ex jugador. Pero esa opción de «comentarista deportivo» es una faceta que genera dudas en parte de su entorno.

Sin embargo, el propio Miguel Torres ya apuntaba una de las opciones que tomaría en los próximos tiempos en su carta de despedida. «Fútbol, me has dado tanto que tengo mucho que devolverte, prometo no alejarme, por lo cual siempre estaré ligado a ti. ¡Gracias!», finalizaba su comunicado. Desde la fuente a la que ha tenido acceso LOOK, no se descarta que empiece una nueva etapa en su carrera enfocado a la faceta de entrenador para un futuro cercano, aunque se apunta más a la posibilidad de formar parte de un área técnica dentro del organigrama de un equipo. Este camino ha sido el utilizado por numerosos futbolistas como Álvaro Benito o José María Gutierrez ‘Guti’, que lo compaginaron con sus papeles en los medios de comunicación.

¿Pero qué ha llevado a Miguel Torres a tomar la decisión de su retirada? «lo veo tocado moralmente», afirma dicha fuente sobre el estado anímico de Miguel Torres, tras dos temporadas en las que la afición malaguista lo señaló por sus escasas apariciones en el campo. La mala situación deportiva del equipo llevó a un divorcio total entre Torres y la grada. Dicho desencuentro se escenificó en una brutal pitada el pasado 8 de junio, cuando Miguel Torres disputaba sus primeros minutos en toda la temporada. Completamente abatido abandonó el futbolista la Rosaleda, quizás consciente de que su etapa en el equipo malagueño había llegado a su fin.

Todo parece indicar que, sin importar los movimientos en su carrera profesional que realice Miguel Torres, el madrileño regresará a la capital para compartir más tiempo con su pareja, una vez cerrada su etapa en Málaga. «No es un trauma ni un palo. En este momento de mi vida quizá sea lo mejor para dar tiempo para que todo vaya fluyendo de una manera normal y tranquila y no tener presión de nada», así se pronunciaba Paula Echevarría sobre su relación a distancia con Miguel Torres en una entrevista con 'El Economista'. ¿Ha llegado el momento de empezar una nueva etapa en su romance? la respuesta parece estar más que clara.