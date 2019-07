El actor de 'La casa de papel' reconoce su problema en las redes sociales.

Roto. Así es cómo se ha mostrado Miguel Herrán en las redes sociales. El actor de ‘La casa de papel’ ha conmovido a sus seguidores con su última publicación de Instagram, en la que aparece llorando y mirando a cámara. Un vídeo al que ha acompañado un texto donde explica el motivo de su mal momento. «Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes… pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí», ha escrito el también actor de la serie ‘Élite’.

Parece que el vertiginoso ritmo de las redes sociales ha terminando creando una sensación de suma tristeza en el joven, algo que no habitúan a exteriorizar las personas conocidas que conviven con esta realidad. «Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí.. no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras». terminaba diciendo el joven. Una confesión que ha tocado la fibra sensible de algunos de sus compañeros de profesión.

Miguel Ángel Silvestre, Álvaro Morte o Esther Acebo son algunos de los actores que han mandado palabras de cariño al malagueño. Gesto que seguramente haya sido muy bien recibido por el joven, ya que parece no estar pasando por su mejor momento.