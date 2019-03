Miguel Bosé, en plena polémica con Nacho Palau, es acusado de haber tenido un encontronazo con una periodista que grababa una cena donde estaba el cantante

Miguel Bosé está en el punto de mira. El artista internacional, conocido con grandes éxitos como ‘Amante bandido’, se ha visto envuelto en una agria polémica en México, donde reside. El programa ‘El Debate’ ha explicado cómo Shanik Berman estaba grabando con el móvil una gala en la que el propio Bosé estaba invitado. Dicha periodista ha hablado con ‘Sálvame’, para narrar cómo han sucedido los acontecimientos con el famoso artista español. “Fuimos a una pequeña cena, nos pidieron que no hiciéramos preguntas personales”, ha narrado la periodista. Según su juicio, Bosé no tiene voz porque “estaba triste”. “Cuando le hago así (sacarlo en plano grabando a los asistentes) me dijo ‘coño, grabar no, vídeos no’, se me cayó el teléfono”, ha explicado sobre cómo soltó el pequeño manotazo.

Esta polémica se suma a la que vive la madre del artista, Lucía Bosé, en pleno juicio por, supuestamente, vender un cuadro de Pablo Picasso que pertenecía a su asistenta del hogar. Además, Bosé se encuentra inmerso en su enfrentamiento judicial con Nacho Palau, que afirmó haber mantenido una relación sentimental de 25 años de convivencia ininterrumpida.