Miguel Bosé narra las terribles consecuencias de su accidente de coche

View this post on Instagram

Este disco lo grabo tras mi accidente de coche que me tuvo en cama y con corsé ortopédico durante meses. Había mucha demanda de mercado y tuve que improvisar. Agarré dos canciones nuevas, “Hacer por hacer” y “No hay un corazón que valga la pena”, las únicas que tenía listas de un material futuro y las grabé. Y luego le pedí a un jóven DJ de 19 años que conocía muy bien mi carrera y era gran admirador, que me hiciese dos versiones “dance” de Nena y Bandido e hizo dos joyas históricas. Ahí nació @carlosjeanofficial Y el éxito del álbum, aparte de ser una especie de recopilatorio fue que, una nueva generación que se acababa de enganchar a Bosé, descubriese como si fueran nuevos, Nena y Bandido pera dar el salto al “dance floor”. Además, las dos nuevas canciones propuestas fueron a su vez dos singles. Es decir que esa improvisación de álbum fue un bombazo y desembocó en una gira y otro CD de inmenso impacto: GIRADOS. La foto fue hecha en mi casa, en la antigua Somosaguas, a la espera del alta del corsé. Lo llevaba puesto y estaba recién levantado. De ahí el desaliño. #MB