Miguel Ángel Silvestre rompe su silencio sobre Patricia Guirado

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores españoles más conocidos del mundo gracias a éxitos internacionales como 'Sense 8' y, sin embargo, es un verdadero misterio. Si bien no tiene problema en compartir retazos de su vida en las redes sociales, todo cambia cuando se trata de su vida más íntima. Y aunque al valenciano no le gusta mucho hablar de cómo tiene el corazón, acaba de hacer una gran excepción y aprovechando su presencia en la fiesta GQ ha roto su silencio para hablar sobre Patricia Guirado, la guapa modelo y actriz con la que se le relaciona desde hacía varias semanas. No te puedes perder lo que dice de ella, ¡dale al play!