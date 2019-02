Mercedes Milá se sincera: “tuve un desgaste que me hizo sentir la hiel de la depresión”

Este martes era un día feliz para Mercedes Milá. La periodista presentaba el nuevo programa que le hará regresar a la pequeña pantalla, proyecto con el que está muy emocionada. ‘Scott y Mila’ se podrá ver en ‘Movistar +’ y será un formato completamente diferente al que ella ha dirigido en los últimos años Hasta tal punto que lo hará junto a su can. Ha sido en la presentación precisamente cuando Milá se ha confesado sobre la última etapa que vivió en el reality show. Allí ha desgranado la lucha contra la depresión que sufrió en ese momento y que ha logrado librar con mucho esfuerzo. “Tuve un desgaste que me hizo sentir la hiel de la depresión y del llanto y de la angustia”, ha apuntado la presentadora.

A pesar de que muchos fechaban su depresión después de ‘Gran Hermano’, ella ha querido puntualizar que todo comenzó dos años antes de dejar el concurso. “Yo no podía seguir de ninguna manera y en el equipo lo sabían todos. Me fui a Barcelona y viví altos y bajos, hasta que por fin, después de mucha lucha, dieron con la medicación apropiada. A partir de ahí, tranquilidad, que es lo que le quiero decir a la gente: hay solución. Con química, psiquiatría -porque yo voy a una psiquiatra- y no tengo pudor en decir que esta persona me está ayudando”, ha añadido. Un mensaje esperanzador que Mercedes ha querido lanzar a todos aquellos que estén sufriendo un momento similar.

Además, ha revelado que su neurólogo le llegó a decir que "no tenía freno" y, aunque para la televisión podía haber sido un rasgo estupendo, para su rutina no lo era tanto. Tanto es así que todo se trasladaba a su perspectiva vital, por lo que llegó a pensar "que jamás volvería a hacer televisión". Palabras similiares a las que pronunció meses atrás: "jamás pensé que podría caer en algo incontrolable. Cuando no eres dueña de ti, no duermes, no comes… dudé de que pudiera hacer periodismo nunca más. Si le sirve a la gente el pensar que esta tía que se come el mundo ha estado en la mierda y ha salido, pensarán yo también puedo".