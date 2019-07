¡No te lo puedes perder! Melanie Griffith luce en Ibiza su espectacular figura en bikini

De un tiempo atrás Melanie Griffith vive alejada de los focos. Desde su separación de Antonio Banderas la actriz ha aparecido en pocas ocasiones, dejándose ver en contados estrenos o en algunas vacaciones en las que es ‘pillada’ por algún paparazzi. Y ejemplo de este último caso son las imágenes que podrás ver a continuación en un paraje de ensueño. La estadounidense ha decidido pasar sus días de asueto con un grupo de amigas en las islas pitiusas, tomando ejemplo de otros famosos que navegan por alta mar.

Melanie ha disfrutado de una jornada marinera junto a cuatro personas de su círculo más íntimo que parecían encontrarse muy felices junto a ella, tratando de ‘esconderse’ tras unas enormes gafas y una pamela con el fin de no ser reconocida. Un día en el que han aprovechado hasta el último minuto para desconectar de su rutina en un impresionante barco, eso sí, haciendo una parada para comer en un chiringuito conocido. Aunque Melanie ha preferido no descubrir su bañador desde el principio, se podía intuir el increíble cuerpazo que cada día ella esculpe en el gimnasio y del que parece estar muy orgullosa. Minutos después no dudaba en despojarse de la ropa y darse un chapuzón en las aguas cristalinas. ¿Quieres ver todas las imágenes de sus vacaciones en Ibiza? Pincha en la galería para descubrirlo.