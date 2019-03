¿Ha usado Melania Trump una doble en su último acto? Las redes estallan ante la duda

Si casi todos los actores de Hollywood tienen un doble, ¿por qué no ha de tenerlo la primera dama de Estados Unidos? Eso es lo que se están preguntando miles de personas en las redes sociales, dando cada vez más fuerza una teoría que se ha convertido en viral tras las dos últimas apariciones públicas de Melania Trump.

Los rumores han vuelto a surgir tras el último acto de la pareja presidencial, en Alabama, hasta donde viajaron para apoyar a las víctimas de un tornado que causó decenas de muertos. Los actos de homenaje quedaron en un segundo plano después de que las redes se inundaran de fotografías de Melania y de comentarios de gente que aseguraba que esa no era ella.

“El recasting de Melania es el peor que he visto desde el de ‘El príncipe de Bel Air’ con la tía Vivian” o “lo siento, pero de ninguna manera esa es Melania. Esa mujer camina y saluda sin la firmeza de Melania”, son algunos de los mensajes que se han viralizado.

The recasting of Melania is the worst I’ve seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh

Esta no es la primera vez que la exmodelo está en el punto de mira. Todo surgió en el 2017, cuando un tuitero llamado Joe Vargas abrió la veda al crear el hashtag ‘FakeMelania’, es decir, ‘Melania falsa’. “Esta no es Melania. Pensar que pueden llegar tan lejos y tratar de hacernos creer que es ella en televisión es algo increíble. Me hace preguntarme qué más es mentira”, escribía junto a un pequeño vídeo en el que se podía ver a la mujer del presidente, hierática a su lado.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit

— The Don of CBD (@JoeVargas) 18 de octubre de 2017