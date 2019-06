El mayor temor de Fabio en su relación con Violeta

El argentino ha confesado que le angustia la idea de que su chica pueda salir antes que él y serle infiel.

En todas las relaciones cuecen habas. La de Violeta y Fabio, que además acaba de empezar, va superando obstáculos día a día en territorio hostil. Las circunstancias están lejos de ser las ideales. Fuera de su ambiente, lejos de toda comodidad y pasando toda clase de penurias, es lógico que acusen el desgaste. Ambos tienen una personalidad muy fuerte, principalmente la concursante valenciana, que ya ha demostrado ser de armas tomar. Sin embargo, poco a poco, al argentino se le va viendo más colado por su chica hasta el punto de confesar-le algunos de sus mayores miedos.

Todo empezó en un momento de máximo acercamiento e intimidad. Por la noche, Violeta y su novio se tumbaron en la arena bajo las estrellas. Hablaron largo y tendido de muchos temas, con mayor destaque para uno de ellos: las relaciones anteriores de ambos. Como todo en la vida, las hay buenas y malas pero el concursante quiso incidir en qué le da más miedo una vez la joven abandone la isla: que le sea infiel. Fabio teme que Violeta se vaya antes que él y que al volver a la vida normal, pueda cruzarse con alguien que le haga perder la cabeza. Ese alguien tiene nombre proprio y como llegó a confesar, por quien más teme es por Julen. La superviviente ha tranquilizado a su pareja y le ha prometido que le va a esperar.

Las relaciones tóxicas del passado

La pareja tuvo tiempo de hacer un amplio repaso por sus anteriores relaciones. Ambos se han contado como fueron sus experiencias y sí algo han coincidido es que para los dos las hubo bastante tóxicas. El primero en romper el hielo fue Fabio. El líder de los Abandonados narró su experiencia con su anterior pareja: “Ella era muy fría conmigo. Eso me atraía al principio pero se convirtió en algo muy feo. Lo que me gusta de ti es que aunque tengas mucho carácter, al mismo tiempo también me cuidas”. Por su lado, Violeta también describió una ex relación nada idílica. La ex participante de ‘Mujeres y Hombres y viceversa’ narró como un anterior novio, que no era Julen, hackeó sus redes sociales y que incluso llegó a tener su whatsap instalado en el ordenador: “Me tenía completamente controlada”. Una dura experiencia que la ha marcado: “A veces te libras de una relación mala y te metes en otra peor. Espero que no sea el caso”.

Violeta se salva e Isabel sigue nominada

.@violetamngr03 logra salvarse de la expulsión al ser la concursante con más apoyo ¡Así ha sido el MOMENTAZO! https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie6 pic.twitter.com/Ti0ZnnyVLv — Supervivientes (@Supervivientes) June 4, 2019

La gran sorpresa de la noche vino de la mano de Isabel Pantoja. La tonadillera está nominada por tercera semana consecutiva. La cantante se ha ido salvando la primera, semana tras semana, hasta ayer. Isabel no fue la menos votada por lo que sigue nominada al igual que Chelo y Dakota. Quién dio la campanada fue Violeta. La joven se ha salvado en la noche del martes para sorpresa de todos.